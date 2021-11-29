Пенсионерам из Петербурга предлагают платить не только за вакцинацию, но и за заболевание ковидом и медотводы

Какая возрастная категория попадет под новый проект - 60+ или 65+ - пока не уточняется. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по соцполитике направил правительству Петербурга предложения по механизму поощрительных выплат для пожилых горожан, которые прошли вакцинацию от коронавируса – ранее такое поручение ведомству дал губернатор Александр Беглов. Однако одними только вакцинированными специалисты комитета решили не ограничиваться – чтобы все было по справедливости.

Как рассказали «Комсомолке» в понедельник, 29 ноября, в самом ведомстве, механизм предполагает, что деньги будут выплачивать также и тем, кто переболел коронавирусом или получил постоянный медотвод по медицинским показаниям.

- Главная наша задача – сделать так, чтобы никто из наших граждан не почувствовал себя ущемленным, - констатировали собеседники издания. – И чтобы, если у человека есть уважительные причины, по которым он не смог вакцинироваться, он тоже имел право на выплаты.

Кроме вакцинации пенсионерам планируется платить за заболевание коронавирусом (как именно - пока не известно) и медотводы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сумма осталась той же, что и озвучивалась ранее – 2 000 рублей. Планируется, что выдаваться она будет петербуржцам «старшего возраста», о какой именно возрастной категории идет речь – 60+ или все же 65+ - пока не уточняется. При этом, отмечают в комитете, куда-то ходить и писать заявления тем, кто претендует на выплату, не придется – начислять деньги планируют автоматически, в так называемом «проактивном» режиме. Для этого комитеты по социальной политике и здравоохранению сводят вместе электронные базы, которые есть в их распоряжении.

- Кроме того, так мы поспособствуем тому, что у пожилых людей, которые априори входят в группу риска, не будет необходимости посещать общественные места, стоять в очередях и подвергать себя лишнему риску, - уточняют в комитете.

Есть, правда, один нюанс: механизм, описанный выше, пока еще только представлен на рассмотрение правительству Петербурга, и до окончательного принятия может как минимум частично измениться. Ожидается, что решение по нему администрация города примет до 20 декабря. Сами же выплаты начнут начислять не раньше января следующего года.