«Моя цель - попасть в MMA»: Российский паралимпиец обратился за помощью к Хабибу Нурмагомедову и братьям Емельяненко

Паралимпиец Чермен Кобесов мечтает о MMA. Фото: www.instagram.com/cherakob.

Бронзовый призер Паралимпиады Токио-2020 по легкой атлетике Чермен Кобесов обратился в эфире Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) с просьбой к российским бойцам смешанного стиля, чтобы они помогли ему попасть в ММА.

- Я влюблен в это дело. Готов первые два боя подраться без денег. Просто, чтобы меня заметили. Показать, на что я способен. У Хабиба Нурмагомедова своя промоушенская компания Eagle Fighting Championship, есть еще Absolute Championship Akhmat и многие другие люди, которые точно могут помочь. Федор Емельяненко очень уважаемый человек, думаю, что и душа, и сердце у него большое. Возможно, он поможет выступить в Bellator, - заявил Чермен Кобесов.

Чермен Кобесов из Северной Осетии выступал на Паралимпиаде в Токио за Петербург. Фото: www.instagram.com/cherakob.

Атлет из Северной Осетии, представлявший Санкт-Петербург на Паралимпиаде, всю жизнь грезил смешанными единоборствами. Сначала заниматься ему не разрешала мама: она считала, что на его здоровье это скажется не очень хорошо. Ведь у него и так из-за врачебной ошибки левостороннее ДЦП: левая рука короче правой, а левая нога слабее другой. Но в 2017 году ему удалось попасть в Fight Nights (организация, проводящая бои по смешанным единоборствам - Прим. Ред.) и выиграть несколько боев. Сейчас у него другая преграда: он не может найти организацию и менеджера.