«Берегите меня!»: Перед пожаром певица Марина Хлебникова просила друзей о помощи

Яша Яблочник рассказал о переписке с певицей

Состояние певицы Марины Хлебниковой после пожара в московской квартире хоть и стабилизируется, но на восстановление лица ей потребуется еще около года. Медики НИИ Склифосовского до сих пор борются за жизнь исполнительницы хита "Чашка кофию". Пока относительно ее здоровья у врачей нет никаких прогнозов. Также до сих пор не до конца ясно, как случился роковой пожар. Некоторые сообщают, что певица якобы выпивала незадолго до ЧП. Но друзья отказываются верить в это. Хотя они и не скрывают - артистка в последнее время была в депрессии из-за невостребованности. Сейчас близкие пытаются восстановить хронологию событий, которая происходила в жизни певицы. Ее друг из Петербурга - артист Яша Яблочник предоставил "КП-Петербург" переписку с Хлебниковой.

Если верить предоставленной переписке, Марина Хлебникова признавалась, что упорно работает над тем, чтобы вернуть былую славу. Друзья ее в этом активно поддерживали.

Яша Яблочник и Марина Хлебникова Фото: предоставлено героем публикации

- Я сделаю все, чтобы не сдаться, не ослабеть и продолжать работать, - писала певица. - Спасибо за поддержку. Поверьте, она меня трогает до слез. Берегите меня и иногда пишите мне.

В переписке Марина Хлебникова сообщает, что подготовила новую песню "Нева" и собирается перевыпустить старые хиты, занималась подготовкой тизера. Сообщала, что телевизионщики ее зовут на передачи.

- Я буду (работать), сколько бог даст! - обещала Марина Хлебникова.

В переписке Марина рассказывала, что работает до конца

Однако пожар не дал воплотить задуманное в жизни.

- Она очень мечтала, что новая песня и клип "Нева" вернут ей популярность. А вместо клипа - пожар и изуродованное лицо, поломанная психика и восстановление, на которое уйдут годы. Прежнюю Марину мы больше никогда не увидим и не узнаем, - вздохнул в разговоре с "КП-Петербург" Яша Яблочник.

Марина Хлебникова с Яшей Яблочником Фото: предоставлено героем публикации

Напомним, что у певицы было 20 процентов ожогов тела, это лицо, дыхательные пути (легкие), плюс интоксикация.

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