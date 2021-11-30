Началась продажа квартир во второй очереди ЖК «БелАрт». Фото: пресс-служба холдинга «РСТИ».

Вторая очередь включает в себя две 22-этажные башни, объединенные общим стилобатом, которые расположатся вдоль проспекта Маршала Блюхера. В стилобатной части спроектирован отапливаемый подземный паркинг на 120 мест.

Во второй очереди представлено 358 квартир –от студий до четырехкомнатных. Есть варианты с европланировками, квартиры с мастер-спальнями, окном в ванной комнате и в гардеробной. Лоты на верхних этажах имеют уникальные видовые характеристики, увеличенную площадь остекления и высокие потолки (до 3 метров). Стоимость лотов начинается от 4,6 млн рублей. В продаже есть квартиры с предчистовой отделкой whitebox и без отделки.

Квартиры можно приобрести со 100% оплатой, в ипотеку и в рассрочку. Сдача второй очереди в эксплуатацию запланирована на II квартал 2024 года.

«БелАрт»— жилой комплекс комфорт-класса, который строится на границе Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга, в шаговой доступности от станции метро «Лесная». В состав проекта входят пять домов переменной этажности (от 12 до 23 этажей). В стилобатной части предусмотрены подземные паркинги, на первых этажах разместятся коммерческие помещения. В закрытых благоустроенных дворах будут обустроены детские площадки, зоны для прогулок и отдыха. «БелАрт» является частью международного проекта по созданию симметричных кварталов в Санкт-Петербурге и Минске. Название жилого комплекса вдохновлено художественной галереей в Минске, а в благоустройстве будут использованы мотивы произведений искусства белорусских авторов.