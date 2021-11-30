Работа общественного транспорта на Новый год 2022 в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В новогоднюю ночь жители и гости Северной столицы привыкли собираться на Дворцовой площади, водить хороводы, зажигать бенгальские огни и смотреть салют. Разумеется, без ночных автобусов и круглосуточного метро сделать это очень сложно. Мало кто готов в такое время садиться за руль. Но, как рассказали в Смольном, массовые гуляния отменяются. Поэтому и работа общественного транспорта на Новый год 2022 в Санкт-Петербурге тоже отменена.

- Не будет массовых мероприятий в ночь с 31 декабря на 1 января на Дворцовой площади. Именно поэтому график работы транспорта будет таким же, как и в обычные выходные дни, - заявил временно исполняющий обязанности председателя Комитета по культуре Санкт Петербурга Фёдор Болтин.

Также он пояснил, что не планируется увеличение количества транспорта.

Соответственно, метро начнет закрываться по обычному графику. Общественный транспорт тоже будет работать по расписанию выходного дня. Поэтому горожанам следует заранее решать, где они будут встречать Новый год. Попасть на Дворцовую площадь можно будет лишь пешком или на такси.

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