Введут ли ограничения в Санкт-Петербурге на новогодние праздники 2021-2022 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отпраздновать Новый год всегда хочется с размахом, с походом по гостям, ресторанам, театрам и другим местам. Однако, сейчас стоит острый вопрос: введут ли ограничения в Санкт-Петербурге на новогодние праздники 2021-2022 года. Рассказываем, что известно на данный момент.

Губернатор Санкт-Петербурга поручил исполнительным органам власти подготовить предложения о введении дополнительных запретов и ограничений в городе на праздничный период с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Скорее всего эти запреты будут связаны с деятельностью объектов, предназначенных для развлечения и досуга, объектов общественного питания, розничной торговли, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок.

Однако, будут ли введены какие-то запреты и ограничения или нет, пока что не решено.

- Мы принимаем решения об ограничениях на основании эпидобстановки. В последнее время жители Петербурга прививаются все больше. Смотрим на это со сдержанным оптимизмом. Поэтому, надеюсь, ничего не будем вводить и Новый год мы отметим так, как запланировали, - отметил вице-губернатор Санкт Петербурга Борис Пиотровский.

Так, в случае, если уровень заражений будет невысоким, жители и гости города смогут устроить себе полноценные праздники. Правда, почти во всех общественных местах с 27 декабря будет действовать пропускная система по QR-кодам.

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