«Кто пойдет на зарплату в 30 000 рублей?»: Почему после первой же метели Петербург утонул в сугробах

В Петербурге - снежный коллапс. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге – коллапс. По всем фронтам. Генуэзский циклон «Бенедикт» принес в Северную столицу небывалую снежную бурю. За одну лишь ночь с 29 на 30 ноября на дорогах, тротуарах и площадях намело 20 сантиметров снега – и этого хватило, чтобы спровоцировать десятки аварий, практически полностью перекрыть несколько ключевых магистралей и вызвать в городе монолитные десятибалльные пробки. Коммунальные службы работают на износ, но явно не справляются. Почему – выясняла «Комсомольская правда».

100 «СТАРИЧКОВ» НА ДВОИХ «НОВИЧКОВ»

Вообще, ответ на вопрос «почему?» довольно очевиден – рук не хватает. По линии комитета по благоустройству, например, в Петербурге на вторник, 30 ноября, работало 1 180 дворников – один (!) человек на четыре с лишним тысячи квадратных метров. Проще говоря – на футбольное поле. По линии жилищного комитета - 7 915 дворников. В их ведении – все городские внутриквартальные территории.

Поэтому неудивительно, что количество жалоб на плохую уборку росло быстрее, чем сугробы на тротуарах.

Циклон "Бенедикт" принес в Северную столицу первую за эту зиму супер-метель. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Проспект Маршала Жукова забит. Гениальная идея коммунальных служб свалить гору снега и занять полосу и так проблемного перекрёстка Жукова-Казакова, - возмущаются одни.

- Володарский мост утопает в снегу!!! Один дворник на всю территорию!!! – вторят другие.

- В Мурино, на шоссе в Лаврики, во дворах очистили только дорожки вдоль подъездов. Дальше передвижение с трудом дается и для людей и для автомобилей, - сокрушаются третьи.

И таких вот жалоб – вагон и маленькая тележка. А сделать ничего нельзя, потому что… мигранты.

30 ноября пробки в Петербурге достигли 10 баллов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным компании «Альянс», занимающейся трудовым оформлением иностранных граждан – и в том числе работающей с петербургскими ЖКС и подрядными организациями – мигранты составляли порядка 70 % от всех тружеников коммунального хозяйства в Северной столице. По крайней мере так было до прошлого года, когда в разгар эпидемии начался их массовый отток. Всего на лето 2020 года Петербург покинули около 1 000 000 «сотрудников невысокой квалификации» - такие цифры, по крайней мере, приводит бывший вице-губернатор Евгений Елин.

- Мы сразу настраивали своих партнеров на то, чтобы они как можно дольше удерживали своих сотрудников на рабочих местах, создавали им условия и помогали с оформлением, - объяснил «КП» ведущий юрист и директор компании по развитию Юлия Пакина. – Около 80 % компаний к нам, по счастью, прислушались. Те 20 %, которые ничем своим сотрудникам помочь не смогли, в итоге столкнулись с большими трудностями, потому что сейчас те, кто уехал в прошлом году, не могут вернуться – сократилось количество рейсов, а цена билетов до Петербурга из Таджикистана и Узбекистана возросла до 70 000 – 100 000 рублей.

Высота снежного покрова в Петербурге вот-вот перевалит за 20 сантиметров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас, уточняет Юлия Пакина, поток мигрантов сократился примерно вдвое. На рынке труда остались в основном «старожилы» - в том же «Альянсе», к примеру, на 100 человек, которые ежедневно обращаются за помощью в трудовом оформлении, приходится всего два-три «новичка».

КАК В ПЕТРОГРАДЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ

То, что дворников в Петербурге банально не хватает, подтверждают и специалисты компании HedHunter. Так, по их данным, в последнюю неделю ноября, когда в Петербурге начались первые робкие еще снегопады, в городе развернули почти 400 вакансий – это на 215 % больше, чем было в начале месяца.

- Если сравнивать с ноябрем 2020 года, спрос на дворников также достаточно высокий: плюс 71%, - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу Мария Бузунова. - И если увеличение числа новых рабочих мест и как следствие вакансий для дворников год к году в большей степени объясняется именно оттоком мигрантов и нехваткой кандидатов, то взрывной спрос на дворников в конце ноября – исключительно из-за погоды. В целом можно сказать, что город не был готов к такому объему осадков.

Впрочем, говорят в Смольном, проблема с дворниками куда шире и одними только оттоками-притоками мигрантов не ограничивается. Просто сама профессия с каждым днем становится все менее и менее востребованной.

По мнению экспертов, людям сейчас проще уйти в курьеры, чем в дворники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В Петрограде, например, еще до революции, дворники составляли 8 % от всего населения, - отмечает начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадим Мизюкин. – В советское время им предоставлялась особая преференция – выдавалось служебное жилье. Сейчас ничего этого нет. Привлекать можно только рабочими местами, как таковыми.

«ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ НАШЕЙ РАБОТЫ УЖЕ НЕ ВИДНО»

Между тем средняя зарплата дворника, по данным «КП-Петербург», в Северной столице составляет 30 000 рублей в месяц. Для сравнения – те же компании по доставке еды зазывают курьеров на 50 000 – 75 000 рублей. Да еще и предлагают свободный график и оформление всего за несколько часов – при примерно тех же требованиях к самим соискателям. То есть, даже тем же мигрантам сейчас несравнимо проще и выгоднее податься в курьеры, чем идти махать лопатой восемь часов подряд.

В Смольном, впрочем, тенденцию чувствуют и поэтому еще в прошлом году решили сделать ставку на технический прогресс: нехватку специалистов «ручного труда» компенсировать техникой – массовой закупкой так называемых «средств малой механизацией» на замену метлам и лопатам. Зимой 2020-2021 годов их в штате комитета по благоустройству числилось 94 штуки. Сейчас – стало 304. В жилищном комитете – 269.

Проблему нгехватки рабочих рук в Смольном решают при помощи закупки новой техники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Расчет, объясняет Вадим Мизюкин, простой: к примеру, одна тележка-дозатор, которая рассыпает по тротуарам смесь песка и соли, чтобы они не обледеневали, способна заменить от пяти до восьми человек. Никаких ведер весом по 10-12 килограммов, никому таскать не надо – знай себе кати агрегат да посыпай.

Другое дело, что проблемы от этого все равно не исчезают. В Петербурге – 15 000 000 квадратных метров одних только тротуаров, которые нужно убирать. Из них ручной уборке – то есть, с использованием этих самых средств малой механизации – подлежат примерно 5 000 000. Территория жилищного комитета – 70 000 000 квадратных метров. Сколько приходится на ручную уборку – неизвестно, но явно тоже немало.

- К тому же снегопад оказался очень сильным, - констатирует Вадим Мизюкин. – Ночью от нашей работы ничего не оставалось буквально за 15 минут. В одном месте снег только-только расчистят, как на его место тут же метель сдувает свежий снег и все начинается заново.

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится еще как минимум до утра. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас комитет по благоустройству работает с максимальной загрузкой – на улицы вывели все 1 037 единиц техники и 1 180 дворников. Основные силы брошены на дороги и тротуары – прежде всего те, где активнее всего ходит общественный транспорт – и тротуары вдоль них. Работы предстоит много – больше ни техники, ни людей взять неоткуда. К тому же основной норматив предписывает, что дороги должны быть очищены от снега в течение шести часов после – после – того, как закончится сам снегопад. А значит, если прогнозы метеорологов не врут, заснеженные дороги в Петербурге удастся разгрести лишь к полудню.

Страдают от снега, впрочем, не все - есть и те, кому он приносит искреннее удовольствие. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

НА СТАРТЕ – «СНЕЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ»

Уже завтра, 1 декабря, на помощь «государственным» дворникам выйдут дворники «общественные» - вольнонаемные петербуржцы, решившие принять участие в эксперименте Смольного «Снежный помощник» (или, как ее окрестили СМИ, «дворник-шеринг»). Целых… семь человек – именно столько оформили подрядные договоры на вечер вторника. Из них только один в прошлом имел опыт работы дворником. Чем все это закончится, и распространят ли в итоге эксперимент на весь Петербург – пока не известно.