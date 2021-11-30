Фото заваленного снегом Петербурга: циклон «Бенедикт» превратил дороги в «кашу», заставив водителей стоять в пробках

Петербург завалило снегом, но многим это в радость. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночной снегопад превратил город на Неве в царство снежной королевы. Ну, почти. Дороги засыпало снегом, движение практически встало. Спасибо за это надо сказать циклону «Бенедикт». «Комсомолка» собрала фото заваленного снегом Петербурга и рассказывает жителям города, чего ждать дальше.

- На перекрестке Некрасова и Фонтанной раскорячился автобус. Людям не пройти, обходят с выходом на проезжую часть. Тягач не может подняться на мост Александра Невского, два ряда перекрыты в сторону центра. На Пискаревском проспекте фуру развернуло, - сообщают в соцсетях об обстановке в городе жители Петербурга.

Водители оказались не готовы к сюрпризам погоды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Многим приходится преодолевать снежные завалы на тротуарах, пробиваться через снег к остановкам транспорта. И это при условии, что сам транспорт ходит – утром на проспекте Большевиков останавливалось трамвайное движение из-за снежной кучи на путях.

Снега навалило на треть месячной нормы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Те, кто отчаялся добраться на работу на транспорте, вызывали такси. Но и здесь ждал неприятный сюрприз: цены взлетели в три-четыре раза, при этом время поездки выросло минимум вдвое. Пробки в городе достигли 10 баллов.

Коммунальщики вывезли за сутки почти восемь тысяч тонн снега, но его еще много. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коммунальщики, в свою очередь, отчитались, что за сутки с дорог вывезено почти восемь тысяч кубометров снега, а толщина покрова превысила шесть сантиметров. Все службы города перешли на аварийный режим работы, но и это не помогает.

Под ногами и на дорогах - снежная каша. Фото: Роман ЛЯЛИН

Водителей призывают соблюдать осторожность на дорогах и не парковаться под знаками, чтобы техника могла убрать снег. Его, к слову, за 12 часов, выпала треть от месячной нормы. Но в ближайшее время станет полегче. Циклон «Бенедикт» сместится в сторону Москвы, а интенсивность снегопада уменьшится. Зато с 1 декабря резко похолодает до -5…-10 градусов.