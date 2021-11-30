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Общество30 ноября 2021 8:25

Фото заваленного снегом Петербурга: циклон «Бенедикт» превратил дороги в «кашу», заставив водителей стоять в пробках

Жители города возмущаются нерасторопностью коммунальщиков и публикуют фото заваленного снегом Петербурга
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Петербург завалило снегом, но многим это в радость.

Петербург завалило снегом, но многим это в радость.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночной снегопад превратил город на Неве в царство снежной королевы. Ну, почти. Дороги засыпало снегом, движение практически встало. Спасибо за это надо сказать циклону «Бенедикт». «Комсомолка» собрала фото заваленного снегом Петербурга и рассказывает жителям города, чего ждать дальше.

- На перекрестке Некрасова и Фонтанной раскорячился автобус. Людям не пройти, обходят с выходом на проезжую часть. Тягач не может подняться на мост Александра Невского, два ряда перекрыты в сторону центра. На Пискаревском проспекте фуру развернуло, - сообщают в соцсетях об обстановке в городе жители Петербурга.

Водители оказались не готовы к сюрпризам погоды.

Водители оказались не готовы к сюрпризам погоды.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Многим приходится преодолевать снежные завалы на тротуарах, пробиваться через снег к остановкам транспорта. И это при условии, что сам транспорт ходит – утром на проспекте Большевиков останавливалось трамвайное движение из-за снежной кучи на путях.

Снега навалило на треть месячной нормы.

Снега навалило на треть месячной нормы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Те, кто отчаялся добраться на работу на транспорте, вызывали такси. Но и здесь ждал неприятный сюрприз: цены взлетели в три-четыре раза, при этом время поездки выросло минимум вдвое. Пробки в городе достигли 10 баллов.

Коммунальщики вывезли за сутки почти восемь тысяч тонн снега, но его еще много.

Коммунальщики вывезли за сутки почти восемь тысяч тонн снега, но его еще много.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коммунальщики, в свою очередь, отчитались, что за сутки с дорог вывезено почти восемь тысяч кубометров снега, а толщина покрова превысила шесть сантиметров. Все службы города перешли на аварийный режим работы, но и это не помогает.

Под ногами и на дорогах - снежная каша.

Под ногами и на дорогах - снежная каша.

Фото: Роман ЛЯЛИН

Водителей призывают соблюдать осторожность на дорогах и не парковаться под знаками, чтобы техника могла убрать снег. Его, к слову, за 12 часов, выпала треть от месячной нормы. Но в ближайшее время станет полегче. Циклон «Бенедикт» сместится в сторону Москвы, а интенсивность снегопада уменьшится. Зато с 1 декабря резко похолодает до -5…-10 градусов.

В снегу застревал и общественный транспорт. Фото: vk.com/spb_today

В снегу застревал и общественный транспорт. Фото: vk.com/spb_today

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