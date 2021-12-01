Письмо Эльдару Рязанову под Новый год: Как «Ирония судьбы» спасла жизнь пятилетнему мальчику из Алма-Аты

Жена Эльдара Рязанова с теплом вспоминает историю спасения ребенка Фото: Александр Казакевич

«Когда читаешь такие письма, то понимаешь, что стоило родиться и работать в том искусстве, в котором я работаю». Эльдар Рязанов получал сотни писем. Как говорят, они хранились у него мешками. Но было среди них одно, которое знаменитый режиссер хранил отдельно, бережно, зная каждое слово из него наизусть.

Это было письмо от простой жительницы Алма-Аты Татьяны Садовой. Текст матери мальчика с заболеванием сердца был настолько пронзительный, что навсегда отпечатался в памяти Эльдара Рязанова:

«Здравствуйте, драгоценный Эльдар Рязанов!!! Вы помогли спасти жизнь моего сына, очень прошу, дочитайте мое письмо до конца и тогда поймете беспредельную мою благодарность вам и большущую вашу роль в этой истории».

В письме Татьяна Садовая рассказала о том, как фильм «Ирония судьбы, или с легким паром» помог спасти ее 5-летнего сына Павлушу. И реальная история оказалась не менее удивительной, чем сама новогодняя кинолента Эльдара Рязанова. Спустя 20 лет «КП» нашла это письмо и теперь в поисках самого героя Павлуши.

Написать письмо в Новосибирск мать ребенка решилась после просмотра "Иронии судьбы" Фото: кадр из фильма

«РЯЗАНОВ ЦИТИРОВАЛ ПИСЬМО НАИЗУСТЬ»

Эта история, объединившая Алма-Аты и российскую Сибирь, произошла в далеком 1983 году. Сыну Татьяны Садовой Павлу тогда было три года. Мальчик родился с врожденным тяжелым заболеванием сердца «Тетрада Фалло». В родной казахской республике мальчику сделали операцию, но его состояние ухудшалось…

- Горе моему не было предела, - признавалась в своем письме Татьяна.

И тут мать мальчика увидела по телевизору, что в Новосибирске, в институте Мешалкина делают сложнейшие операции на сердце. Но ни Интернета, ни знакомых в Новосибирске у Татьяны не было. Тут ей и помогла главная новогодняя киноистория страны. Мать мальчика вспомнила, что в фильме рассказывается об улицах, которые обязательно есть в каждом городе. А значит письмо, адресованное жителям домов на этих улицах, обязательно дойдет!

- Ни у кого у наших знакомых, знакомых наших знакомых адреса института Мешалкина не было, - делилась в письме мать ребенка. - И тут ваш фильм, Эльдар, «С легким паром» навел на мысль написать любому жителю города Новосибирска. Меня осенило, если в каждой деревне есть улица Ленина, то в Новосибирске обязательно такая улица есть. 1985 год, моему сыну 5 лет. Пишу в Новосибирск, улица Ленина, дом 25, квартира 5, хозяевам.

Здесь Павлуше пять лет Фото: музей «Эльдар» в Москве

Татьяна Садовая, как выяснится позже, отправит три письма в Новосибирск на улицы, которые должны быть в каждом городе. Об этом вспоминает автор фильма о Рязанове, которому режиссер рассказал об этой истории.

- Эльдар Рязанов был очень рад, что его фильмы помогают жить, - поделился с «КП» автор фильма Александр Казакевич. – Режиссер знал это письмо наизусть. По моей просьбе он его достал, оно хранилось у него среди важных бумаг. Ему даже не нужно было открывать конверт, он тут же цитировал Татьяна Григорьевну Садовую. Она отправила в Новосибирск три весточки: на улицы Ленина, Карла Маркса и Советскую. И стала ждать.

«ФРОНТОВИКИ НЕ ПРОШЛИ МИМО БЕДЫ»

Ожидание было томительным. Ведь Татьяна отправила письмо совершенно незнакомым людям. Кто был по тем адресам, она не могла и предположить.

- Ждала, очень ждала ответа. И вдруг письмо, как солнце среди долгой ночи, от Евтюхиной Валентины Гавриловны и Георгия Кузьмича. На второй же день мы поехали в Новосибирск в институт Мешалкина. Нас не только проконсультировали, нам предложили операцию в декабре. Представляете мое счастье? У меня появилась надежда: мой сын будет жить.

Валентина Гавриловна и Георгий Кузьмич, жившие на улице Ленина, оказались фронтовиками. Прочитав трогательное письмо из Алма-Аты, они решили помочь. Ветераны сами узнали дни работы института, проконсультировались и, как говорят, даже записали мальчика Павлушу на прием. Более того, Евтюхины предложили Садовым на время операции пожить у них!

Такое письмо из Казахстана пришло Эльдару Рязанову Фото: музей «Эльдар» в Москве

Но в первую свою поездку Садовые постеснялись зайти к ветеранам. В Новосибирске прошло все успешно, поэтому Татьяна не стала беспокоить своих спасителей. Но написала им второе письмо.

Произошло чудо. Оказалось, что Валентина Гавриловна сама была родом из Алма-Аты. Именно из этого города она ушла на фронт еще девчонкой. И в родном городе Евтюхина не было 43 года! Садовые пригласили их к себе в казахскую республику. Фронтовики согласились и указали номер вагона, но не упомянули вокзал.

- В Алма-Ате два ж/д-вокзала, на каком встречать? – делилась Татьяна. – Решили на первом, купили самый яркий букет цветов, на который глянет любой человек. Встречать поехал муж. Стоит на вокзале возле указанного в телеграмме вагона, все уже вышли, ушли, а он стоит с цветами и не уходит. И вдруг к нему подходит пожилой мужчина и спрашивает: «Молодой человек, вы не нас встречаете?». Муж радостно: «Вас! Если вы Евтюхины».

«РЯЗАНОВ НА ПРОВОДЕ!»

Так Евтюхины и Садовые окончательно сдружились. Позже Павлуше еще несколько раз нужно было съездить в Новосибирск к врачам. И медики из Сибири спасли жизнь ребенку! Эльдару Рязанову мать мальчика решилась написать письмо лишь спустя 12 лет. Оно датировано 19 ноября 1997 годом.

Супруги Евтюхины и спасенный Павел Фото: музей «Эльдар» в Москве

- И вот уже 12 лет прошло с тех пор, сыну уже 17 лет, а первые письма, встречи, мы вспоминает так, будто это было вчера, - делится Татьяна. – Мы до сих пор общаемся, ведь это такие необыкновенные люди. Благодаря вам, дорогой Эльдар Александрович, у нас есть такие прекрасные знакомые, благодаря вам и им лучшие врачи сделали Павлуше операцию и спасли его.

Позже под Новый год Эльдар Рязанов смог пообщаться с Татьяной. Для мамы ребенка это стало очередным чудом.

- В тот же год, когда Эльдар Рязанов показал письмо, я поехал в Казахстан, семья Садовых накрыла новогодний стол с мандаринами, конфетами и оливье, - делится Александр Казакевич. - Они жили очень бедно. И это было все заготовлено на Новый год, но они решили отпраздновать его на пару дней раньше. Я набрал Эльдара Рязанова, и они смогли поговорить! Эльдар Александрович назвал их очень умными и сообразительными зрителями.

«ЭТА ИСТОРИЯ О ЧУДЕ»

Об этой истории сейчас знает вся семья Эльдара Рязанова. Его дочь Ольга Рязанова рассказала «КП», что слышала об этом неоднократно. И даже не может вспомнить, от кого услышала впервые. А вдова режиссера, которая и сама не раз читала это письмо, признается, что история Садовых-Евтюхиных ее потрясла.

Письмо Эльдар Рязанов хранил рядом с важными бумагами Фото: музей «Эльдар» в Москве

- Эльдар Александрович очень тепло отреагировал на это письмо. Эта история действительно замечательная. И она замечательно закончилась, - призналась «КП» Эмма Рязанова.

Новосибирского детского кардиохирурга, который проводил операцию, по информации семьи, звали Евгений Николаевич Мелашкин. Сами фронтовики Евтюхины, к сожалению, уже давно умерли. Об этом «КП» рассказали соседи ветеранов.

- Они были потрясающие и замечательные люди, - вздохнула соседка Евтюхиных Олимпиада Маслакова. – Они всегда всем помогали, были удивительно вежливые. К сожалению, их обоих не стало. А та самая квартира сейчас перешла племяннику. Детей у фронтовиков не было.

Племянник Евтюхиных в этой квартире не живет, соседи видят его лишь изредка. Однако родственники фронтовиков подтверждают, что знают, как семья спасала мальчика из Алма-Аты.

- Хочу сказать, что история правдивая, - писала комментарий под рассказом об этой истории племянница фронтовиков Елена. – Это история о доброте и отзывчивости русских людей, о том, что чудеса бывают, если в них верить.

Письмо изначально пришло на студию Фото: музей «Эльдар» в Москве

Письмо Татьяны сейчас бережно хранится в музее «Эльдар» в Москве.

- Мы ранее его никогда не публиковали, тем более фотографии Павлика, - призналась «КП» Елена Гурко, ответственный хранитель музея «Эльдар». – Эльдар Рязанов всегда вспоминал его с теплотой. И его жена Эмма Валерьевна тоже потрясена этой историей. Вот это настоящая сила искусства!

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

«КП» ищет Павлушу!

Сама же семья Павлуши съехала со старой квартиры в Алма-Ате. Ездившие ранее к ним в Казахстан журналисты не смогли их отыскать. Новый адрес Павла и его матери неизвестен. Но «КП» тоже верит в чудо и в теорию шести рукопожатий. Если вы знаете Павла и Татьяну Садовых, обратитесь к нам в редакцию, чтобы к Новому году мы всей стране рассказали, как сложилась судьба мальчика. Пишите нам на почту: spp-red@phkp.ru или звоните по телефону редакции в Санкт-Петербурге: 8 (812) 458-90-68.

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