«До сих пор обида на врачей»: Мать хоккеиста Тимура Файзутдинова, умершего от удара шайбы, уже восемь месяцев сидит на антидепрессантах

Хоккеист скончался от удара шайбы Фото: МХК "Динамо СПб"

Смерть 19-летнего хоккеиста МХЛ «Динамо СПб» Тимура Файзутдинова в марте этого года поразила многих. Игрок скончался в больнице после фатального попадания шайбы в сонную артерию. Тимур прямо на льду потерял сознание и впал в кому. Его срочно госпитализировали, но спасти не смогли. Хоккеист скончался на четвертый день. Почему не удалось спасти хоккеиста - этот вопрос до сих пор многих волнует. Мать Тимура говорила «КП», что хотела бы встречи с тем самым игроком «Локо», бросившем в ее сына смертельную шайбу. «КП-Петербург» узнала, как спустя 8 месяцев после трагедии живет семья спортсмена и кого винят в гибели ребенка.

- Елена, полгода назад вы говорили, что хотите пообщаться с хоккеистом «Локо», вам удалось?

- Мы с ним обменялись СМС-сообщениями, и все вопросы были сняты. Я не хотела встречаться с ним, да и он, я думаю, тоже. Поэтому никаких взаимных претензий тут нет. Он в своих сообщениях очень извинялся, сказал, что очень сожалеет, что так получилось, что это ненамеренно. Я ему ответила, что я его не виню ни в чем, что это роковая случайность, и мой сын не позволил бы мне кого-то осуждать и обвинять.

Тимур встал на коньки сразу, как научился ходить Фото: СОЦСЕТИ

- Вы говорили, что хотели, чтобы хоккеист «Локо» играл теперь за вашего сына…

- Сейчас мне уже все равно.

- Вы смогли пережить эту трагедию? Что вам помогает?

- Мне помогают прожить, но не пережить эту трагедию мои близкие друзья и медицинские препараты. Мне прописали антидепрессанты. Я хожу каждые две недели на прием к доктору и под его контролем принимаю их. Препараты у меня до сих пор. Прием может продолжаться несколько лет. Супруг как-то держится. Мы живем с ним вместе. Ему очень тяжело. Детей мы больше не планируем. Мне уже 49 лет.

- СКР проводил проверку, чем она закончилась?

- Чем закончилась проверка, я не знакома. Меня в это никто не посвящает. Но у меня есть определенная обида на медицинских работников, которые не оказали помощь сыну в пределах ледового дворца до госпитализации. Это врач нашей команды, врач команды «Локо» и врачи скорой помощи. Я считаю, что они должны были выполнить свой долг и спасти жизнь молодому парню. У них был шанс, но они этим шансом не воспользовались. Я думаю, что это была недооцененная ситуация с их стороны. Я хотела бы, чтобы они пережили то, к чему бы очень долго привыкали.

Мать Тимура до сиз пор на антидепрессантах Фото: МХК "Динамо СПб"

- Вы планируете обращаться в СКР?

- Вы знаете, я сама медицинский работник. Я бы обратилась, если сын воскрес. Но это ведь ничего не даст, а любая информация меня сейчас очень сильно ранит. Я думаю, что эти люди будут с этим долго жить, никогда не забудут, я думаю, что им непросто должно быть. Но помощи не было. Сама я с ними не общалась и не хочу.

- Вы планируете увековечить память сына?

- Вы же видели, в его день рождения в октябре школа «Динамо» и Ротенберг провели турнир среди детей. Это был первый турнир для маленьких мальчишек. Было очень трогательно. Мальчишки заслуживают, чтобы у ни были свой турнир, медали, подарки. Будет ли это ежегодно, я не могу на это ответить. Я бы этого хотела. Я благодарна всем спонсорам за это. Да и родителей детей были очень довольны. Такая акция памяти очень дорога.

- Памятник вы планируете установить сыну?

- Планируем, но это очень непросто. У меня сын был скромным. Поэтому чего-то монументального не планируем. Сразу не поставили его, потому что первое время памятник по традициям не ставят.

- Вас поддерживают люди со стороны?

- Да, мне постоянно пишут из Канады, Германии, Израиля, выражают слова поддержки до сих пор. Вообще, я не хотела бы никого обидеть, не хотела бы никаких следственных действий. Еще больше я бы не хотела, чтобы это повторилось с кем-то другим. Не хочу, чтобы другая мама была в такой же ситуации. Родители не об этом мечтают, отдавая ребенка в спорт…

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