Смольный запросил проект строительства Орловского тоннеля для ознакомления

В Смольном решили изучить проект Орловского тоннеля. Фото: "Метрогипротранс".

Власти Петербурга запросили для изучения проект Орловского тоннеля, на котором ранее был поставлен крест. Прошлая администрация под руководством Георгия Полтавченко признала инициативу дорогой и неокупаемой. Однако теперь чертежи вновь достали из-под сукна.

- Власти попросили «Метрогипротранс» направить предпроектные решения по тоннелю в профильные комитеты для изучения, - пишет «Мойка 78».

Напомним, что согласно ранее озвученным планам, тоннель мог быть построен под Невой в створе Пискаревского проспекта и Орловской улицы. Проезд по нему должен был быть платным.

С 2015 года никаких работ по проекту не ведется, но недавно, на прошедшем в Петербурге Международном форуме транспортной инфраструктуры, «Метрогипротранс» вновь представит макет тоннеля. И в Смольном обратили на него внимание.