Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге на декабрь 2021: официальный список

Адреса мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в Петербурге на декабрь 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Не все жители города успевают записаться в поликлинику или больницу для того, чтобы сделать прививку от коронавируса. Для этого в Северной столице работают мобильные пункты вакцинации, которые открыты в торговых центрах, МФЦ и даже на почтах. Есть они практически в каждом районе города. Публикуем точный список и адреса пунктов вакцинации.

МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА ДЕКАБРЬ 2021

Адмиралтейский район

ТРК "ПИК", улица Ефимова, дом 2, 4 этаж - понедельник-пятница с 11 до 19 часов, суббота с 11 до15 часов;

Василеостровский район

Прививочный шатер у метро "Приморская", Одоевского 34 - с 11 до 19 часов кроме субботы и воскресенья;

Мобильный пункт, переулок Декабристов, дом 8 - с 9 до 20 часов кроме субботы и воскресенья;

Стоматологическая поликлиника №2, 8 линия В.О., дома 41 - по будням с 8 до 20 часов;

Стоматологическая поликлиника №3, 21 линия В.О., дом 12, - по будням с 8 до 20 часов.

Выборгский район

ТРК "Гранд Каньон", Энгельса пр., д. 154 - Ежедневно с 12:00 до 19:00;

"Леруа Мерлен", Выборгское ш., д. 214 - понедельник-суббота с 11:00 до 18:00;

ТРК "Норд", пр. Просвещения, 19 - Ежедневно с 12:00 до 19:00;

МФЦ, Учебный пер., д. 2 - по будням с 12:00 до 19:00;

ТК "Озерки", просп. Энгельса, 120 - по будням с 12:00 до 19:00;

ТЦ "Европолис" Полюстровский просп., 84 - Ежеденевно 11:00-19:00;

Почта России, пр. Культуры, д. 12 - по будням с 09:00 до 14:00.

Калининский район

Финляндский вокзал, площадь Ленина, 6 - Ежедневно с 09.00 до 15.00;

ТРК "Академ-Парк", Гражданский пр., д. 41, лит. Б - Ежедневно с 15.00 до 19.00;

ТЦ "Родео Драйв", просп. Культуры, 1 - По будням с 14.00 до 18.00, выходные с 10.00 до 15.00;

Колпинский район

ТЦ "ОКА", ул. Октябрьская, 8 - пятница и суббота с 12:00-16:00;

МФЦ, ул. Тверская, 36 - по предварительной записи 11.00-16.00;

Гериатрическое отделение, СПб, Колпино, пр. Ленина, д.46 - по предварительной записи 11.00-16.00;

ТК "Лента", ул.Оборонная, д.2Б, лит.А - суббота с 12:00 до 17:00.

Красногвардейский район

ТК "Заневский каскад", Заневский пр., д. 67, к.2 - ежедневно 10-20;

"Охта Молл", Якорная ул., 5А - ежедневно 10-20;

ТК "Платформа" ,Заневский пр., д. 65, кор. 5, лит. А - понедельник-суббота 09:00-18:00.

Красносельский район

"Жемчужная Плаза", Петергофское ш. 51. - будни с 12 до 19, выходные с 14 до 19;

"Юнона", ул. Маршала Казакова, 35 - суббота с 10 до 14;

Стоматологическая поликлиника №28, ул. Пограничника Гарькавого, 14, корп. 1 - понедельник, среда, пятница 13-16, вторник и четверг 12-15.

Московский район

ТК "Питер Радуга", просп. Космонавтов, 14. - по будням с 10.00 до 20.00, выходные с 12.30 до 19.00. Нужна предварительная запись на covid.trkraduga.ru;

МФЦ, Новоизмайловский пр., 34, к. 2 - 16.00-19.00 четверг предварительная запись по телефону 573-90-90;

ТЦ "Космос", ул. Типанова 27/39 - по будням 14.00-19.00, в выходные 11.00-17.00, Обед с 14.00 до 15.00.

Невский район

СК Ледовый дворец, просп. Пятилеток, 1 - по будням 08:00-13:00, перерыв, затем с 15:00-20:00;

"Леруа Мерлен", ул. Коллонтай, 3 - ежедневно 14:00 - 19:00;

ТЦ "Невский", пр.Большевиков, 18 - по рабочим дням с 09:00 до 21:00, суббота с 12:00 до 18:00;

ТРК "Парад", ул. Прибрежная, д.18 - по будням 10:00-17:00;

Магазин "Перекрёсток", пр. Большевиков, д.32. к.1 - каждый день 09.00-15.00 кроме воскресенья.

Приморский район

"Сити Молл", Коломяжский проспект, 17, корп. 2 - ежедневно 11:00 до 20:00;

ТЦ "Старая Деревня", Торфяная дорога, 2, корп. 1 - ежедневно 12:00 до 19:00;

ТРК "Гулливер", Торфяная дор., д.7 - ежедневно 12:00 до 19:00;

ТРК "Питерлэнд", Приморский просп., 72 - в будни с 12:00 до 18:00, каждый второй четверг месяца санитарный день;

ТЦ "Леомолл", ул. Планерная, д 59 - понедельник и среда с 13:00 до 19:00, пятница - с 11:00 до 17:00 ;

Гипермаркет "Окей" Богатырский пр-т, д.13 - ежедневно 13:00 до 18:00;

ТЦ "Долгоозёрный рынок", ул. Ильюшина, д 14 - будни с 12:00 до 19:00, выходные и праздничные дни с 12:00 до 18:00.

Пушкинский район

ТРК "Грин Парк", Пушкинский район,пос.Шушары, территория Славянка, ул. Ростовская, 20 к1 - будние дни 14.00-20.00, суббота 10.00-18.00; воскресенье 10.00–15.00;

ТК "Аутлет Пулково", Пулковское ш., 60, корп. 1Е, посёлок Шушары - суббота, воскресенье с 11.00 до 18.00.

Фрунзенский район

ТЦ "РИО". Фучика 2, литер А - пятница, суббота 13:00 - 19:00;

ТРК "Балканский", Балканская пл. 5 - с понедельника по субботу 09:00 - 19:00, воскресенье - 10:00-15:00.

Центральный район

"Невский центр" Невский проспект, 114-116 - ежедневно 10.00-20.00

ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23 (для сотрудников ТЦ) - понедельник-суббота 10:00-13:00;

ТРЦ "Галерея", Лиговский просп., 30, лит.А - ежедневно с 10:00 -22:00.

Напомним, что для вакцинации с собой необходимо иметь паспорт и полис обязательного страхования.

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