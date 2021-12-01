Почему реставраторы и архитекторы должны отличать ель от лиственницы

Архитекторы и реставраторы посетили Лесотехническую академию. Фото: Александр ГОЛИКОВ

Недалеко от станции метро «Лесная» можно найти самое настоящее море. Правда, древнее и пересохшее. В парке Лесотехнической академии отчетливо виден его берег: на крутом уступе, засыпанном снегом, стоит белая усадьба первого лесного университета России. Это одно из главных заведений страны, где учат обращаться с самыми разными растениями - от родных карельских берез до экзотических пальм и фикусов. По дну водоема, словно дайверы в водолазных костюмах, то и дело снуют студенты в пухлых пуховиках с натянутыми на голову капюшонами. В понедельник, 29 ноября, в рамках проекта ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга» здесь высадились молодые архитекторы и реставраторы. Зачем - рассказывает «Комсомолка».

Студентам показали, как обращаться с сучкорезами. Фото: Александр ГОЛИКОВ

ЗИМНИЙ САД

В парке Лесотехнической академии интересно даже зимой. Студентов провели в закрытую от посторонних глаз часть, куда не попасть обычному человеку, - святая святых вуза Ботанический сад. Рядом с двухсотлетними дубами стоят японские сакуры - подарок Страны восходящего солнца на 300-летие города. Чуть дальше - русское пробковое дерево, бархат амурский: красивая фактурная кора будто бы сделана из молочного шоколада. Сотрудники университета рассказали и о том, что зимой зелеными стоят не только ели, но и рододендрон вечнозеленый. С наступлением холодов мясистые листья скручиваются в трубочки, а когда снег уходит - вновь расправляются.

Зачем молодые специалисты посетили оранжереи ботанического сада академии. Фото: Александр ГОЛИКОВ

Это не праздная экскурсия: растения - неотъемлемая черта любого мегаполиса. И любой специалист, который вносит свою лепту в облик города, просто обязан знать, какие деревья и кусты приживаются в каменных джунглях, а какие нет. К примеру, специалисты академии рассказали, что о вязах можно забыть навсегда. В Петербурге бушует голландская болезнь, и через пять лет в городе не останется ни одного дерева этого вида, а новые высаживать бессмысленно. За теорией последовала практика: студентам показали, как правильно обрезать сучья и сухие ветки у деревьев, чтобы растения не подхватили инфекцию.

После холодного парка студенты направились к субтропикам. Трудно поверить, но оранжереи Лесотехнической академии уходят под землю на три метра. В 1943 году на территории парка строился запасной штаб обороны города. Над бункерами стояли бутафорские домики, а вот над командным пунктом возвели подобие небольшого дворянского поместья. Катакомбы затопили (взорвать бетон так и не удалось), домики обветшали и разрушились, а вот «поместье» приспособили под оранжерею.

Учащихся научили пересаживать растения. Фото: Александр ГОЛИКОВ

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ КУЩИ

Внутри теплицы тепло и влажно. После монохромных пейзажей города глаз радуется обилию зелени и света: пальмы, лианы и кактусы греются под яркими лучами ламп. Оранжерея похожа на парники Ботанического сада Петра Великого, но она намного камернее и уютнее. Здесь студентам показали, как правильно пересаживать кустарники, - многие рекомендации профессиональных лесотехников пригодятся и в быту. Например, если растение начало вянуть или с листьями что-то не то, лучше всего сначала осмотреть корни. Как правило, проблема всегда кроется там. А лучший дренаж для любого цветка - это мелкие черепки глиняных горшков. На вопрос, почему будущим архитекторам и реставраторам уже нужно привыкать к земле, ответила директор Ботанического сада СПбГЛТУ Нина Адонина.

Также студентам показали, как обращаться с садовой техникой. Фото: Александр ГОЛИКОВ

- Многим студентам придется реставрировать парки, озеленять улицы - так или иначе они будут сталкиваться с «зеленкой» в своей работе, - рассказывает Нина Петровна. - Им придется работать с живыми растениями, поэтому архитекторы и реставраторы должны знать биолого-экологические основы - технологию выращивания и ассортимент растений, чтобы правильно подобрать материал контейнера, в котором будут расти кустарники и деревья, объем контейнера и в целом понимать, приживется ли оно в городе. Если не учитывать эти нюансы, растение просто-напросто погибнет сразу после высадки.

Вполне возможно, будущие реставраторы будут работать в парке, заложенном Петром вместе с городом, - Летнем саду, в самом сердце Петербурга. И, чтобы это сердце билось еще долго, чтобы рощи и скверы продолжали цвести, мастерам и будущим зодчим просто необходимо знать, как за ним ухаживать.