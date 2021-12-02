«Ты куда побежал, придурок?»: житель Петербурга нанял эвакуатор, чтобы угнать чужую «Ауди»

Петербуржец вызвал эвакуатор, чтобы украсть чужую машину. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Водитель эвакуатора оказался подозреваемым в попытке кражи дорогой иномарки. Вечером 30 ноября он выехал по заказу на улицу Черняховского, куда его вызвали, чтобы перевезти белый «Ауди А5» на проспект Славы. Но до погрузки машины на платформу дело не дошло, так как из дома внезапно выскочил настоящий хозяин авто, который был несказанно удивлен происходящим.

- Собственник «Ауди» совершенно случайно оказался там, у него в аренде склад. Он в час ночи пришел за каким то пакетом. Мне крупно повезло, что он там появился. Иначе я бы намного дольше объяснял бы сотрудникам полиции, что я не соучастник, - написал в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» водитель эвакуатора.

При этом ему все же пришлось провести около суток в отделении. Когда эвакуаторщик начал снимать происходящее и заказчика на телефон, тот решил убежать. Водитель эвакуатора побежал за ним, пытаясь догнать и задержать. Владелец «Ауди» решил, что убегают оба и поэтому заявил в полицию о сговоре.

- В полицию поступило сообщение от мужчины 1991 года рождения о том, что неизвестный на эвакуаторе пытается похитить его автомобиль «Ауди». Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы задержали эвакуаторщика, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Позднее ситуация прояснилась, но еще не окончательно.

- Зато в отделении я познакомился с ребятами из камеры. Они все добрые, даже поделились со мной шавермой, - рассказал о своих злоключениях водитель эвакуатора.

Сам заказчик уже задержан, им оказался ранее судимый и нигде не работающий 30-летний житель Петербурга. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу».

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