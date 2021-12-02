Первый ЯRUS: Как заработать при помощи одного мобильного приложения

Дмитрий Илюхин, основатель социальной сети ЯRUS, рассказал о планах развития проекта. Фото предоставлено ЯRUS.

Утром 1 декабря в видовом ресторане отеля «Санкт-Петербург» LaVue на деловом завтраке собрались журналисты и блогеры. Дмитрий Илюхин представил мобильное приложение ЯRUS, поделился новостями проекта и планами развития.

Стартап появился недавно, в июле 2020 года. Команда небольшой нижегородской IT-компании, занимаясь поиском возможностей эффективного сбора информации для собственного продвижения, разработала ряд программ, которые показали хорошие результаты. Вот тут и родилась идея сделать полезное приложение, основная цель которого - анализировать предпочтения и фильтровать весь ненужный пользователю контент, чтобы собрать одну или несколько лент, соответствующих его интересам.

В отличие от других сервисов, ЯRUS собирает информацию по различным направлениям: видео, фото, информация о событиях и афиша, новости и пр. И то, что информация агрегируется именно в мобильном приложении, также является уникальной особенностью проекта.

Приложение быстро набирает популярность. У него уже примерно 1,6 млн установок. Если сначала проектом занимались 11 человек, сейчас над ним работает почти 100 специалистов.

В течение года команда проекта занималась разработкой функционала, получая от пользователей комментарии, нарекания и пожелания по поводу оформления. Сейчас ребята сконцентрировались на создании удобного и красивого пользовательского интерфейса, чтобы потребителям было легко и приятно пользоваться функционалом.

Кроме агрегации контента, приложение предоставляет возможности для блогинга, и именно это направление планируется активно развивать в ближайшее время. Создание базы уникального контента стало одной из главных целей. Площадка для блогинга ЯRUS предоставляет простор для творчества и не ограничивает авторов в выборе типа подачи информации. Здесь могут публиковаться текстовые материалы, видео, фото.

Деловой завтрак прошел в ресторане La Vue отеля «Санкт-Петербург». Фото предоставлено ЯRUS.

В новый год ЯRUS готовится войти с новой уникальной технологией монетизации. Каждый пользователь будет иметь возможность ежедневно получать пять монет, ЯRUS coins. Это виртуальная валюта, которая поддерживается реальными деньгами: 1 монета = 1 рубль. При достижении определенной суммы эти монетки можно будет вывести в реальные деньги.

В чем же основная цель ЯRUS coins и как это будет работать? Если пользователь опубликует авторский контент, появится кнопка «Поддержать автора». Любой пользователь сможет поддержать автора, передавая ему одну-две-три монеты, вплоть до полного своего баланса. Вместо системы лайков, которая должна отойти на второй план, появится прямая монетизация через поддержку. Таким образом у каждого пользователя появится стимул стать автором, а также возможность привлекать собственную аудиторию в приложение.

- У каждого проекта есть маркетинговый бюджет. Одни его тратят на то, чтобы флаеры раздавать, другие заказывают рекламу на телевидении, третьи продвигают свой сайт, платят за трафик, а мы эти деньги отдаем людям, чтобы они привлекали к нам других людей, - рассказывает Дмитрий Илюхин.

Система монетизации стартует через пару недель. В течение двух месяцев маркетологи проекта будут наблюдать, насколько эффективна новая стратегия, и надеются, что сеть ЯRUS станет популярной площадкой для российских блогеров.