Петербург вышел на седьмое плато по коронавирусу с начала года. В Смольном объяснили, как это понимать

С новым плато, любимый город! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном снова заявили, что эпидемия коронавируса в Петербурге вышла на плато. Мы не поленились и подсчитали – плато, пришедшееся на четверг, 2 декабря, оказалось уже седьмым по счету с начала этого года. Но не спешите расчехлять обидные шуточки – оказалось, что все вполне логично.

В комитете по здравоохранению «Комсомолке» пояснили, что плато бывает разным. Конкретно в данном случае имеется в виду стабилизация одного из наиболее важных показателей – суточного количества госпитализаций.

- В настоящее время у нас в инфекционные стационары в среднем поступает 350-400 человек в сутки, - пояснили в ведомстве. – На основании этого можно судить о выходе ситуации с эпидемией на некое плато и стабилизации динамики ее развития.

Как и прежде, лучшей защитой от тяжелого течения ковида остается вакцинация. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В комитете уточнили также, что такой уровень госпитализаций, по предварительным прогнозам, может сохраниться до конца зимы. Поэтому, в частности, в Петербурге планируют продолжить сворачивать инфекционные койки в перепрофилированных стационарах. Правда, пока что о полном возвращении крупных больниц, остающихся в «красной зоне», к штатному рабочему режиму, речи не идет – просто внутри самих больниц будет постепенно сокращаться коечный фонд.

Ну и самое главное – стабилизация (как, впрочем, и все остальные процессы, связанные с эпидемией) произошла «в моменте». Сейчас город находится на плато, но как поведет себя вирус в дальнейшем, и в какую сторону начнет двигаться кривая заболеваемости, предсказать не может никто. Поэтому в комитете подчеркивают: расслабляться не стоит, а если вы по каким-то причинам еще не привиты – самое время этим озаботиться.