Петербург вышел на плато по коронавирусу

В Комздраве говорят о выходе на плато. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург вышел на плато по уровню заболеваемости коронавирусом, несмотря на увеличившееся число заражений и госпитализаций. О стабилизации ситуации с четвертой волной пандемии заявил глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- Показатель, по которому мы оцениваем эпидситуацию, исчисляется не только по числу зарегистрированных случаев заболевания, но и тех, которые дает Роспотребнадзор. Кроме того, мы мониторим и число ПЦР-тестов. Сейчас я говорю, что мы вышли на некое плато, - приводит слова Лисовца ТАСС.

Глава Комздрава считает, что нынешний уровень заражаемости может сохраниться надолго, вплоть до весны, а может и еще дольше.

Смотреть с оптимизмом в будущее помогает высокий уровень ежедневной вакцинации, который достигает 450 человек на 100 тысяч населения.

Всего в городе привито более 54% взрослых людей, еще более 20% имеют иммунитет после перенесенной болезни.