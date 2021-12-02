«Маленький рыцарь»: В Выборге мальчик вызвал «скорую» больной матери без сознания

Маленький мальчик из Ленобласти спас жизнь матери, потерявшей сознание. Фото: vk.com/viktoriiadikoni

В Выборге маленький мальчик спас жизнь матери, вызвав ей скорую помощь. О поступке ребенка рассказала известный в Ленобласти фельдшер Виктория Шутова. По словам женщины, мать мальчика потеряла сознание, что очень испугало сына. Однако он не растерялся, вспомнил зазубренные цифры 03 и позвонил в «скорую». Правда, мальчик не смог назвать диспетчеру точный адрес дома. Хорошо, что женщина на том конце провода не растерялась и задавала ребенку уточняющие вопросы.

- Ребенок назвал цвет дома, этаж, еще расположенные рядом магазины и садик, и она поняла, где конкретно находится эта семья. Диспетчер очень грамотная, много лет она отработала на «линии», непосредственно выезжая на вызовы, да и город Выборг небольшой, - рассказывает Виктория Шутова.

Мальчик пообещал следить за приездом врачей из окон и открыть им дверь. Медики приехали оперативно, ребенок сразу проводил их в комнату, где лежала мама. Врачи «скорой» установили, что у женщины развилось острое заболевание. Так что сын действительно спас ей жизнь. Маму госпитализировали.

- С мамой все хорошо. Вылечили и отправили домой, к ее маленькому рыцарю! Но все зависело от случая. Нужный диспетчер, маленький город, правильные названия магазинов, - подытоживает фельдшер.

Медик просит родителей обязательно учить детей вызывать на дом экстренные службы, а также знать на зубок адрес проживания.

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