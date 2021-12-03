Биография Нины Ургант: Звезда "Белорусского вокзала" умерла в Санкт-Петербурге в возрасте 92 лет

Чем запомнилась актриса Нина Ургант Фото: Евгения ГУСЕВА

3 декабря 2021 года стало известно о смерти народной артистки РСФСР Нины Ургант. Нина Николаевна скончалась в Санкт-Петербурге в возрасте 92 лет. За долгую карьеру она сыграла порядка 60 ролей в кино и блистала на сценах театров, а также стала родоначальником актерской династии. Биография Нины Ургант запомнится яркими событиями.

Нина Николаевна родилась 4 сентября 1929 года в городе Луга в Ленинградской области. Ее отец был обрусевшим эстонцем - Николай Ургант, а мать - Мария. В 1940 году отец будущей артистки стал майором НКВД и получил назначение в латвийский город Даугавпилс, где семья (у Нины Николаевны была еще сестра и два брата) встретила начало Великой Отечественной войны. Чуть позже они остались в оккупированном городе и им пришлось скрываться от полицаев, чтобы не забрали в Германию. После войны Нина Ургант вернулась в школу.

После школы она поступила в Ленинградский театральный институт имени Островского, что училась с 1948 по 1953 годы. После этого служила в Академическом театре имени Волкова в Ярославле, где быстро заняла место главной лирической героини.

В 1954 году Нина Ургант снова вернулась в Ленинград, где начала карьеру в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. Там она быстро начала получать главные роли. В общей сложности в театре сыграла около 20 ролей.

С 1962 года актриса перешла в Ленинградский академический театр драмы имени Пушкина, ныне известный как Александринский театр, где служила до последних дней.

Нина Николаевна является мамой актера Андрея Урганта и бабушкой шоу-мэна Ивана Урганта Фото: Евгения ГУСЕВА

В кино Нина Ургант начала сниматься еще в 1954 году, но игра лишь эпизодические и небольшие роли. Первая крупная роль ей досталась в кино Игоря Таланкина "Вступление". После этого ее карьера пошла вверх. Она сыграла Люси в фильме "Я родом из детства", Анну в фильме "Сыновья уходят в бой". Но самой запоминающейся ее ролью стала медсестра Рая в картине "Белорусский вокзал". Также яркие работы артистки были в картинах "Волшебная сила", "Осторожно, бабушка" и "Красавец-мужчина".

Нина Ургант была замужем три раза. В первом барке с заслуженным артистом Львом Милиндером у нее родился сын Андрей Ургант, который также стал знаменитым актером. Внук Иван Ургант является ведущим шоу-мэном страны. Также артистка была замужем за актером Геннадием Воропаевым и балетмейстером Кириллом Воропаевым.

За свои роли в кино, театре, а также активные позиции Нина Николаевна была награждена орденом "Знак Почета", "За заслуги перед Отечеством" III степени, является обладательницей специального приза Венецианского кинофестиваля за роль в картине "Вступление", а также премии "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умерла актриса Нина Ургант, звезда фильма «Белорусский вокзал»

В Петербурге на 93-м году жизни умерла актриса Нина Ургант (подробности)