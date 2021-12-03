Умерла актриса Нина Ургант, звезда фильма «Белорусский вокзал»

Нина Ургант умерла на 93-м году жизни. Фото: кадр из фильма

В Петербурге на 93-м году жизни умерла актриса Нина Ургант. Новость о смерти известной артистки театра и кино пришла 3 декабря из Петербурга. Трагическое известие подтвердили в Александринском театре, где Нина Ургант служила много лет.

- Да, это так. К сожалению подробностей пока нет. Сейчас мы заняты организацией церемонии прощания. Вся остальная информация будет дана позднее, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе Александринки.

Отметим, что последние годы Нина Ургант страдала от хронического заболевания. У нее была одышка, долго разговаривать актриса не могла. Тем не менее, она не теряла острого ума и чувства юмора. Лишь в сентябре 2021 года внук, известный телеведущий Иван Ургант, поздравлял бабушку с 92-м днем рождения и отмечал, что юморная черта характера – это семейное.

- Нина, представляешь, Эрике (приемная дочь Ивана - прим.ред.) уже 21!

- Понятно…

- А мне 43!

- Ужас…

- А сыну твоему (отцу Ивана, актеру Андрею Урганту - прим.ред.) - 65 в ноябре!

- Кошмар…

- А тебе завтра 92!

- ****** («конец», нецензурное), приехали!

Когда состоится церемония прощания и где будет похоронена Нина Ургант, станет известно позднее.

На фото Нина Ургант с сыном Андреем Ургантом и актером театра и кино Олегом Басилашвили. Фото: Евгения ГУСЕВА

СПРАВКА «КП»:

Нина Ургант родилась в 1929 году в городе Луга Ленинградской области в семье обрусевших выходцев из Эстонии. Отец-военный часто перевозил семью по стране. Перед войной Нина с мамой оказались в Латвии и едва не погибли, когда их город заняли немцы.

После окончания войны будущая артистка поступила в Ленинградский театральный институт имени Островского, а с 1954 года стала актрисой театра имени Ленинского комсомола, также в городе на Неве.

В активе Нины Ургант десятки театральных и кинематографических работ, но известность и всенародную любовь актрисе принесла роль медсестры Раи из фильма «Белорусский вокзал».

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