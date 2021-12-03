«Ей плохо, помогите!»: Диспетчер скорой помощи всего по двум фразам определила дом ребенка, не знавшего свой адрес, и спасла его маму

Диспетчер скорой помощи помогла спасти мать ребенка Фото: предоставлено героем публикации

Звонок в скорую. На проводе детский взволнованный голос мальчика:

- Мама не отвечает, совсем не отвечает. - Где ты живешь? Говори адрес.

- Серый дом, третий этаж, - отвечает ребенок. Мальчик не знал своего адреса, но очень беспокоился за маму. И просил врачей скорой срочно приехать, чтобы ее спасти. Только он совсем не мог объяснить, где живет.

Казалось, вычислить адрес ребенка по звонку сможет лишь Шерлок Холмс. Но диспетчер скорой помощи Выборгской межрайонной больницы не сдалась. Так начался удивительный медицинский детектив, когда лишь по одному разговору с ребенком опытная медик узнала, на какой улице и в каком доме находится обеспокоенный малыш. Врач понимала, что терять нельзя ни секунды, ведь неизвестно, в каком состоянии и что случилось с мамой ребенка…

Часть этой истории опубликовала у себя в соцсетях фельдшер Виктория Шутова. История пронеслась по всей стране. Люди до сих пор гадают, как это стало возможным? «КП-Петербург» отыскала того самого диспетчера и из первых уст узнала, как проходила операция: «Спасите маму».

«ПОМОГИТЕ МАМЕ!»

Тот самый звонок от мальчика приняла диспетчер Выборгской межрайонной больницы Елена Наумова. Сейчас медику 63 года, большую часть своей жизни она посвятила медицине. В скорой помощи она работает уже порядка 40 лет, раньше она сама ездила на вызовы. За это время Елена Наумова успела изучить весь город вдоль и поперек. В разговоре с «КП»-Петербург» медик призналась, что звонок мальчика ей запомнится навсегда. Правда, как оказалась, сама история произошла очень давно.

Елена большую часть жизни работает в скорой помощи Фото: СОЦСЕТИ

- Эту история Виктория Шутова услышала от меня, - призналась «КП» Елена Наумова. – Правда, случилась она лет 7 назад. Маленькие дети иногда звонят по телефону. Балуются, шутят. Но тут было все иначе:

- Маме плохо, маме нужна скорая.

- Что своей мамой случилось? Дай маме трубочку.

- Она не может говорить.

- А где она? Ты подойти к ней.

- Она со мной не разговаривает…

Елена Наумова быстро поняла, что ребенок не шутит, и стала быстро задавать уточняющие вопросы.

- Я стала спрашивать, а где папа, бабушка? – продолжает Елена Наумова. - Какие-то наводящие, но быстрые вопросы. Я поняла, что там что-то случилось с мамой. И пришлось выяснять адрес, потому что ребенок не мог его назвать.

- Значит, это город Выборг? Все понятно. А в садик ты ходишь?

- Да, вот он у меня под окнами.

- А садик как называется?

- «Солнышко».

Тут Елена Наумова, знавшая город вдоль и поперек, быстро смекнула, что это неподалеку от станции скорой помощи.

- А рядом какие магазины есть?

- «Бабушки-дедушки»!

Пост фельдшера вызвал резонанс. Но на снимке другой ребенок Фото: СОЦСЕТИ

«МАМЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНА БЫЛА ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ»

Догадка Елены Наумовой подтвердилась. Оставалось узнать, лишь цвет дома и расположение магазинов по отношению к самому дому.

- Я много лет работала на скорой помощи, ездила на вызовы. У нас ведь раньше не было навигатора, - объясняет диспетчер. – Поэтому все адреса, которые особенно касаются центра города, я знала. Я даже до сих пор знаю, где нумерация начинается на улицах, и где какие примерно квартиры. Просто в силу того, что это наработанный опыт. Поэтому, когда ребенок начал объяснять эту ситуацию, я поняла адрес и сразу отправила скорую помощь. Но я не уверена, была, что это именно там.

Когда скорая помощь подъехала к дому, возле него уже суетилась бабушка мальчика, которая пришла к внуку минутой раньше. Поэтому врачам даже не пришлось долго искать квартиру.

- С мамой там действительно серьезная ситуация какая-то была, - объясняет Елена Наумова. – Она была не в критическом, но в полусознательном состоянии и не могла говорить. Ей требовалась госпитализация. Поэтому мальчик все правильно сделал, что вызвал скорую. Маму забрали в больницу, а сам ребенок остался с бабушкой. К счастью, закончилось все благополучно.

Муж Елены тоже врач скорой помощи Фото: СОЦСЕТИ

«УЧИТЕ ДЕТЕЙ ПРОСТЫМ ВЕЩАМ»

Врачи подлечили маму мальчика и вернули ее сыну. А сама история, как признается Елена Наумова, у нее такая уже далеко не первая. Но очень поучительная.

- Мы детей учим всему, чему угодно, - объясняет медик. – Но надо помнить об основных вещах, такие как номер экстренных служб, свой адрес, имя мамы, папы. На Западе у нас учат детей, даже как определить инсульт. Например, бабушке стало плохо, попроси ее улыбнуться. Это поучительная история. Поэтому ее и решили опубликовать. Но случилась она давно.

Елена Наумова до сих пор работает диспетчером, в городе ее многие знают. Муж Елены Васильевны тоже врач скорой со стажем более 30 лет. Бабушку с дедушкой радует, что внучка тоже пошла учиться в медицинский, будет продолжателем профессии. Что же касается того самого мальчика, с тех пор Наумовы больше с ним не общались. Что интересно, в разгар пандемии актриса Алиса Фрейндлих рассказывала историю одного сотрудника скорой помощи, которую называли "Васильевна". Как оказалось, та самая Васильевна и есть наша героиня Елена Наумова. Артистка БДТ зачитала пост коллеги Наумовой Виктории Шутовой.

- Немного про скорую, как мы работаем. Знакомьтесь - это Васильевна! 41 год стажа на скорой, большинство из них на реанимационной бригаде. Тысячи людей были спасены ее руками. И сейчас она продолжает работать в условиях пандемии, несмотря на возраст и сопутствующие заболевания. Вот, кто действительно герой. И когда я слышу в коридоре скорой «Шутова, бегом!!!», я бегу, потому что Васильевна это не тот человек, который будет разводить панику, она тот человек, который может просто по телефону моментально поставить диагноз и понять, что надо бежать к пациенту, - писала о своей коллеге Шутова.

«КП» продолжит искать мальчика, спасшего маму, чтобы рассказать, как сложилась его судьба.

ЗВОНОК ГЛАВНОМУ ВРАЧУ

«Диспетчеру помог опыт»

- Да, действительно такой случай был, - рассказал «КП» главный врач Выборгской межрайонной больницы Олег Карасев. - Диспетчер скорой помощи Елена Васильевна у нас очень опытный сотрудник. Благодаря ее качествам удалось помочь маме мальчика.

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