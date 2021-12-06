Яндекс.Еда открыла первую зону отдыха для курьеров в Санкт-Петербурге

Зона отдыха открыта для всех курьеров города, а не только для тех, кто сотрудничает с сервисом. Ранее в октябре этого года Яндекс.Еда открыла в Москве первую зону отдыха для курьеров. Она расположена на Черемушкинском рынке и также доступна для всех курьеров.

Желая лучше понимать потребности курьеров, Яндекс.Еда регулярно проводит среди них опросы. Результаты показали, что курьеры хотят, чтобы в городе было больше мест для отдыха на время ожидания заказов.

В зоне отдыха на территории “Фуд Парка Меркурий” курьеры могут погреться в холодную погоду, зарядить телефон и отдохнуть в ожидании новых заказов.Там есть удобные сидения с местом для сумок, кулер с водой, розетки, санитайзер, а также карта, которая помогает сориентироваться на территории фудхолла.

Создание пространств для отдыха - часть программы заботы о курьерах. Для всех партнеров, которые помогают развозить заказы, также действует бесплатная юридическая помощь и страховка на сумму до 2 миллионов рублей от несчастных случаев во время доставки. Помимо этого сервисы Яндекс.Еда и Лавка компенсируют половину стоимости обедов для курьеров в популярных сетях. В марте прошлого года Яндекс запустил фонд финансовой поддержки для водителей и курьеров, которые контактировали с зараженными коронавирусом или которые сами заразились им. Компания открыла и пункты бесплатной вакцинации для водителей и курьеров.

Для курьеров в сервисе есть различные бонусы - доплата за большие по весу заказы или за выполнение доставок во время высокого спроса. Во втором случае сервис временно увеличивает стоимость доставки для пользователей и всю разницу отдаёт курьерам. Курьеры-партнёры сервисов Яндекса могут также сами выбрать, в каком районе им удобнее работать и в какое время. Самозанятые получают ежедневные выплаты.