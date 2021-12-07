Уехал в Смольный и не вернулся: Почему задержание главы Калининского района Ивана Громова провели так стремительно

Иван Громов успел поработать главой комитета по информатизации и связи, а также администраций Петроградского и Калининского районов. Фото: администрация Петроградского района Санкт-Петербурга

Задержание экс-главы комитета по информатизации и связи Петербурга, а также Петроградского и Калининского районов Ивана Громова, похоже, стало большой неожиданностью и для него самого и для его окружения. Как стало известно «Комсомолке» во вторник, 7 декабря, чиновник, которому вменяют хищение как минимум 165 млн бюджетных денег, спокойно обживался в новой должности.

Последним на данный момент местом работы для Ивана Громова стала администрация Калининского района – он был официально назначен на пост ее руководителя ровно 24 дня назад: за это время он не успел подписать ни одного документа и даже толком обжиться в новом кабинете, говорят информированные собеседники. Однако, судя по всему, Громов рассчитывал задержаться на новой должности надолго.

Интерес правоохранительных органов к Громову возник из-за его работы на посту председателя комитета по информатизации и связи. Фото: администрация Петроградского района Санкт-Петербурга

- Еще вчера мои помощники договаривались с ним о встрече в эту среду, - поясняет депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов. – Поскольку я сам курирую Калининский район, я хотел обсудить с ним целый ворох проблем. Утром-днем он был вполне настроен на встречу, все крутилось-вертелось. Вечером его сняли, а сегодня, вот, взяли под арест.

В районе также подтверждают: «брали» Ивана Громова тихо и быстро. Случилось это не в самой районной администрации – с утра экс-председатель уехал в Смольный, да так и не вернулся. Сейчас в его кабинете работают сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Но работают скорее для проформы: всем понятно, что основная «точка напряжения» не здесь.

По информации «Комсомолки», дело касается периода 2013-2017 годов, когда Иван Громов возглавлял комитет по информатизации и связи Петербурга. По версии следствия, экс-глава комитета также связан с некой компанией «Тэсонеро компьютерс», через которую выводились похищенные из бюджета деньги – всего на сумму чуть больше 165 млн рублей.

«Тэсонеро компьютерс» (сейчас она, к слову, уже ликвидирована) действительно плотно сотрудничала с комитетом в 2015-2018 годах через ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр». За это время «СПб ИАЦ» заключил с компанией больше 30 контрактов на разработку и поддержку разнообразных программных продуктов: от «Паспортизации объектов благоустройства Петербурга» до портала «Государственные и муниципальные услуги в Санкт-Петербурге».

Экс-чиновника подозревают в хищении как минимум 165 000 000 рублей из бюджета. Фото: администрация Петроградского района Санкт-Петербурга

При этом нельзя сказать, что за все годы работы к Громову не возникало вопросов. Так, в 2015 году 1 февраля под наплывом пользователей неожиданно рухнула система электронной записи в школы, на которую было потрачено 142 млн рублей. Иван Громов тогда, объясняя причины интернет-катастрофы, заявил, что в ней виноваты… родители-хакеры, которые написали специальный софт, чтобы отправлять на портал сотни сообщений сразу. Уже тогда депутаты ЗакСа отмечали, что работа по модернизации системы выполнена из рук вон плохо, а особую обеспокоенность выражали как раз по поводу «СПб ИАЦ» - финансово непрозрачную организацию, через которую и были потрачены бюджетные деньги.

- Вообще с такой точки зрения комитет по информатизации и связи – очень удобное место для того, чтобы заниматься незаконными вещами, - отмечает Михаил Амосов. – Он редко попадает в поле зрения надзорных органов и тех же депутатов – за исключением совсем уж вопиющих случаев – к нему редко возникают претензии и вопросы. Так что условия формируются, скажем так, очень даже располагающие.

Вполне возможно, к слову, что уровень претензий правоохранительных органов к Ивану Громову еще вырастет, поскольку общая сумма контрактов, заключенных между «Тэсонеро» и «СПб ИАЦ» серьезно переваливает за 200 млн рублей.

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