Экс-глава Калининского района Петербурга Иван Громов задержан по делу о мошенничестве на 150 млн рублей

Иван Громов задержан по делу о мошенничестве. Фото: gov.spb.ru/press

Утром 7 декабря следователи задержали уже бывшего главу Калининского района Петербурга Ивана Громова, который лишь накануне был уволен со своей должности. По предварительным данным, Громову вменяется статья «Мошенничество», а эпизоды связаны с работой экс-чиновника в Смольном.

- Действительно задержан. Предварительно, уголовное дело возбуждено по мошенничеству на 150 миллионов рублей. Проводятся обыски дома и на бывшем месте работы, - рассказал «КП-Петербург» осведомленный источник.

Отметим, что Громов был уволен всего через три недели после назначения руководителем Калининского района. Формальным поводом стала плохая работа по уборке района от снега, на что жаловались местные жители.

- По окончании рабочего совещания губернатора с членами правительства Петербурга глава Калининского района Иван Громов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Просьба удовлетворена, - сообщали накануне в пресс-службе городской администрации.

До этой должности Громов долгое время возглавлял Петроградский район, а с 2012 по 2016 годы был председателем Комитета по информатизации и связи Петербурга.

По предварительным данным, претензии правоохранительных органов связаны именно с этим местом работы Громова.

До прихода в Смольный Иван Громов служил в Департаменте экономической безопасности МВД.

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