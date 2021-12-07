Пять метров дороги – полный самосвал: Дорожники объяснили, почему не справляются с уборкой снега в Петербурге

В Петербурге новая проблема: теперь горожанам мешают снежные завалы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург вышел на новое снежное приключение. Если раньше горожане массово жаловались на уборку дорог и тротуаров, то теперь проблема другая – вдоль этих самых дорог и тротуаров, у пешеходных переходов и станций метро выросли многометровые снежные валы, которые коммунальщики просто не успевают разгребать.

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По информации комитета по благоустройству, с начала снегопадов из города вывезли уже 318 000 кубометров снега. Это, для понимания, 80 полных «Газпром-арен». Проблема, однако, в том, что этого мало: циклоны «Бенедикт» и «Даниэль», основательно порезвившиеся в небе над Северной столицей, принесли нам около 2 400 000 кубометров осадков. Местами высота снежного покрова достигла 40 сантиметров – хватит, чтобы утопить без следа средних размеров пуделя или кокер-спаниеля. По словам сотрудников коммунальных служб, этого слишком много.

По словам Смольного, снегоуборочная техника дает дополнительную нагрузку на городские улицы. Отсюда - все проблемы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Самосвалы у нас есть, и пункты утилизации у нас работают, - констатирует начальник Управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадим Мизюкин. – Вот мы сегодня были в Кировском районе, на улице Подводника Кузьмина. Пять метров дороги – полный самосвал. Пять метров дороги – полный самосвал. И так – чуть ли не по всему городу.

Можно, конечно, выгнать на улицы еще больше самосвалов, но, по словам Мизюкина, ситуацию это не сильно исправит. Потому что улицы в Петербурге – особенно в Петроградском и Центральном районах – и так забиты под завязку. И появление на них многотонной оранжевой машины, в комплекте с которой идет еще и погрузчик, лаповый или фронтальный (не лопатами же кузов набивать), как правило, если и не стопорит движение напрочь, то по крайней мере сильно его затрудняет.

- Сейчас у нас средняя скорость движения самосвала по городу – 18 километров в час, - уточняет Вадим Мизюкин. – Мы можем, конечно, просто перегородить какие-то улицы, оперативно там все собрать и вывезти, но тогда придется парализовать половину города. Ну или работать в ночное время – но тут уже начнут жаловаться жители домов.

Другая проблема – снеговые «временные пункты», специальные территории, куда можно свозить снег. «Временные пункты» существуют как раз на случай аномальных снегопадов, но с каждым годом их становится все меньше. Так, сразу три площадки – на Шпикерском протоке и на 8-м Верхнем проезде и на Мебельной улице – ушли под застройку. Всего они вмещали до 500 000 кубометров снега каждый. Куда девать его теперь - только на пункты утилизации, а это еще и расстояние.

90 % техники в Петербурге приобреталось еще во времена Валентины Матвиенко. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если же говорить про технику, то ее, по словам Вадима Мизюкина, повторимся, хватает на выполнении технологии уборки. Хотелось бы, конечно, больше, но тут все упирается, во-первых, в деньги, а во-вторых, в кадры – мало купить самосвал или погрузчик, нужно еще и кого-то посадить за руль.

- У нас сейчас в работе сохранилось порядка 90 % техники, которая закупалась в 2010 году, - констатирует собеседник. – Понятно, что ее уже нужно заменить, что там высокий процент износа. Но за прошлый год, например, расходы на покупку техники в бюджет заложены не были – мы сами, средствами дорожных предприятий закупили 57 единиц. И неправильно нас сравнивать с Москвой – там совсем другие финансовые возможности.

Впрочем, проблема не только в снегопадах. Так, по словам руководителя аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анны Климентовой, уборка снега в Петербурге походит на борьбу со внезапным пожаром.

- Вот мы подняли вопрос снежных валов, - отмечает эксперт. – Но то, что в Петербурге – это не валы. Вид и характеристики снежных валов регламентированы ГОСТом – они должны быть не шире метра и не выше полутора, их нельзя располагать вблизи перекрестков, на остановках и пешеходных переходов. Так что в Петербурге не валы, а просто кучи, горы снега. А возникают они как раз из-за того, что уборка проводится хаотично и в авральном режиме.

«РУКИ» И «МОЗГОВОЙ ЦЕНТР»

Вопрос тут, констатирует Анна Климентова, не только в терминах. Снежную кучу убрать сложнее: пока она лежит, снег смерзается, становится тяжелее, обрастает ледяной коркой. А чем больше тратится времени на одну кучу – тем дольше своей очереди ждут остальные. Ждут и превращаются из снежных куч в ледяные, которые никакая техника уже не разобьет.

- Другая проблема – комитет по благоустройству в Петербурге является заказчиков работ, но не самими рабочими руками, - объясняет Анна Климентова. - Подрядчиками же, как правило, выступают частные компании, у которых не всегда достаточно техники, людей и опыта.

Пока что горожанам не остается ничего, кроме как терпеть и ждать оттепелей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выходов из этой ситуации, по словам Анны Климентовой, два: либо ужесточать условия для участников тендеров, либо создавать единое предприятие по образу и подобию Москвы, где уборкой снега занимается специальная государственная служба со своим парком техники и своим информационным центром, который мониторит дорожную ситуацию и продумывает стратегию уборки. Проблема, впрочем, в том, что на создание такой службы нужны время и деньги – а ни того, ни другого в Петербурге нет. Так что достаем лопаты и ждем следующего снегопада.