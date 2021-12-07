Кран с 50-метровой стрелой и пять часов работ: Главную новогоднюю елку Петербурга спилили и уже везут на Дворцовую площадь

В Ленобласти спилили главную новогоднюю елку Петербурга. Фото: Роман Пименов

В Ленинградской области демонтировали (вы же помните, что профессионалы никогда не говорят «спилили»?) главную новогоднюю елку Петербурга. Уже в ночь со вторника на среду, с 7 на 8 декабря она займет свое законное место на Дворцовой площади, сообщили «Комсомолке» в Петербурге» в Городском центре рекламы и праздничного оформления.

Лесную красавицу, напомним, нашли в Приозерском районе, неподалеку от трассы «Сортавала». Приметили ее давно и планировали демонтировать еще в первых числах декабря, но потом в дело неожиданно вмешались погодные катаклизмы.

Демонтаж лесной красавицы представлял собой целую спецоперацию с тяжелой техникой. Фото: Роман Пименов

- Елка располагалась на второстепенной дороге, поэтому нужно было, чтобы ее хорошо почистили от снега – иначе просто не проехала бы техника, - рассказывает директор Центра Андрей Чистяков. – Так что сначала мы ждали, пока прекратятся снегопады. Потом снегопады прекратились, но ударили морозы – а если елка слишком сильно замерзнет, есть риск во время демонтажа поломать ветви и привезти в итоге в город неизвестно что.

Поэтому решение о демонтаже принимали, как решение о начале какой-нибудь полномасштабной военной операции: быстро и сразу. Как только погода более-менее устаканилась, в Приозерский район выдвинулась колонна техники. Десять единиц - от маленьких тракторов и грузовичков до крана со пятидесятиметровой стрелой до большегрузных манипуляторов. И даже с таком мощным технопарком работы вместе с подготовкой и, собственно, демонтажем, растянулись на пять с лишним часов.

Пока что елка хранится в отстойнике - в городе ее доставят глубокой ночью. Фото: Роман Пименов

После демонтажа елку отвезли в отстойник – там она пробудет до поздней ночи, когда на дорогах станет посвободнее. А потом отправится в Петербург. По плану установить на Дворцовой площади ее должны уже к утру. После этого останется только нарядить – ожидается, что во всей красе перед жителями и гостями города она предстанет примерно спустя две недели, к 20 декабря.

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