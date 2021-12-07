В больнице 14 человек, половине требуется ампутация: Медики - о пострадавших от обморожений в Петербурге

В Петербурге началась сезонная эпидемия обморожений. Фото: Александр ГЛУЗ

В Петербурге началась сезонная волна обморожений. Всего за неделю с начала зимы в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе доставили 14 человек, пострадавших от аномальных морозов - причем половине из них, по информации городского комитета по здравоохранению, грозит ампутация конечностей.

Для одних зима - пора веселья и праздничного настроения, для других - сезон опасностей и тяжелой работы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам руководителя отдела термических поражений Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе профессора Евгения Зиновьева, часто холодовые поражения сопровождает алкогольное опьянение. Однако нередко случаются и другие, куда более драматические инциденты.

- В числе прочих, в наш стационар на прошлой неделе обратились два рыбака, - рассказал Евгений Зиновьев. – Они не выпивали, не замерзали на рыбалке. Они просто очень увлеклись процессом рыбной ловли и неправильно подобрали перчатки. Итог –холодовое поражение кистей рук. Без ампутации, к счастью, но тем не менее регресс поражения наступил только после обращения в больницу и ранней консервативной терапии.

Если уж собрались на зимнюю рыбалку - не забудьте одеться теплее. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще один пациент попал в отделение термических поражений и вовсе по роковой случайности. У него на морозе произошло нарушение сердечного ритма - человек просто потерял сознание. Прохожие приняли лежащего в снегу мужчину за пьяного – в итоге он провел на морозе почти час и также оказался в больнице с переохлаждением и некрозом мягких тканей.

- Самое главное, что нужно запомнить - никогда нельзя оставлять человека на морозе, в снегу, - констатирует Евгений Зиновьев. – В такую погоду, как сейчас, для развития обморожения достаточно несколько минут, десятков минут. Особенно если к морозу присоединяется сильный ветер – он уносит тепло с поверхности тела и тем самым усиливает поражающее действие холода.

Нетяжелые поверхностные поражения холодом открытых участков тела и дистальных сегментов конечностей, по словам медика, полностью обратимы – если вовремя обратиться в больницу, и сами конечности и их подвижность можно вернуть без особых проблем для человека. Другое дело – поражения тяжелые, глубокие, сопровождающиеся некрозом (то есть, гибелью) тканей. Здесь уже не обойтись без хирургического вмешательства – либо кожной пластики, либо ампутации.

Алкоголь в холода лучше исключить - согреться он не поможет, а вот проблем добавит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Правила предосторожности на самом деле очень просты, - констатирует Евгений Зиновьев. – Нужно надевать одежду по сезону, не тесную, не нарушающую кровоснабжение, без лишней необходимости не совершать длинные прогулки – а лучше и вовсе покидать дом только для каких-то бытовых надобностей, не более того. Кроме того, следует исключить употребление алкоголя – он расширяет сосуды, усугубляет теплопотерю и, вместе с тем, притупляет чувствительность. Ну а при малейших признаках отморожения части тела или конечности – побелении кожи, потере чувствительности, ощущении покалывания или пощипывания – как можно скорее уйти с холода, согреться теплой одеждой или горячим питьем и обратиться за медицинской помощь к специалисту.