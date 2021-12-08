Похороны Нины Ургант 8 декабря 2021: фоторепортаж

В Санкт-Петербурге простились с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант. Бабушка телеведущего Ивана Урганта скончалась на 93-ем году жизни 3 декабря. Церемония прощания и похороны Нины Ургант прошли в Санкт-Петербурге 8 декабря в Александринском театре. Попрощаться с артисткой пришли ее внук Иван Ургант и ее сын Андрей Ургант. Свои слова соболезнования со сцены выразил артист Михаил Боярский. Церемонию прощания также посетили певец Александр Розенбаум и актеры Борис Смолкин и Иван Краско. Нину Ургант решено похоронить на кладбище в Комарово. О том, как прощались с артисткой, в фоторепортаже "КП".
Гроб привезли на элитном катафалке
Фото: Артем КИЛЬКИН
С Ниной Урган прощались в театре
Фото: Артем КИЛЬКИН
Провожали Нину Ургант аплодисментами
Фото: Артем КИЛЬКИН
Нину Ургант похоронят в Комарово
Фото: Артем КИЛЬКИН
Иван Краско долгие годы дружил с Ниной Ургант
Фото: Артем КИЛЬКИН
Иван Ургант сидел отдельно от отца
Фото: Артем КИЛЬКИН
Михаил Боярский вспомнил свое детство и дружбу семьи с Ниной Ургант
Фото: Артем КИЛЬКИН
Розенбаум обошелся без слов
Фото: Артем КИЛЬКИН
Прощание с Ниной Ургант было открыто частично
Фото: Артем КИЛЬКИН
На экране мелькали кадры с Ниной Ургант из фильмов
Фото: Артем КИЛЬКИН
Михаил Боярский сидел отдельно от всех
Фото: Артем КИЛЬКИН
Боярский не сдержал слез
Фото: Артем КИЛЬКИН
Борис Смолкин пришел на прощание с актрисой
Фото: Артем КИЛЬКИН
С Ниной Ургант простились в Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН