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Общество8 декабря 2021 10:46

Похороны Нины Ургант 8 декабря 2021: фоторепортаж

Фоторепортаж, как прошли похороны Нины Ургант 8 декабря 2021
Авторы (2):
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге простились с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант. Бабушка телеведущего Ивана Урганта скончалась на 93-ем году жизни 3 декабря. Церемония прощания и похороны Нины Ургант прошли в Санкт-Петербурге 8 декабря в Александринском театре. Попрощаться с артисткой пришли ее внук Иван Ургант и ее сын Андрей Ургант. Свои слова соболезнования со сцены выразил артист Михаил Боярский. Церемонию прощания также посетили певец Александр Розенбаум и актеры Борис Смолкин и Иван Краско. Нину Ургант решено похоронить на кладбище в Комарово. О том, как прощались с артисткой, в фоторепортаже "КП".

Гроб привезли на элитном катафалке

Гроб привезли на элитном катафалке

Фото: Артем КИЛЬКИН

С Ниной Урган прощались в театре

С Ниной Урган прощались в театре

Фото: Артем КИЛЬКИН

Провожали Нину Ургант аплодисментами

Провожали Нину Ургант аплодисментами

Фото: Артем КИЛЬКИН

Нину Ургант похоронят в Комарово

Нину Ургант похоронят в Комарово

Фото: Артем КИЛЬКИН

Иван Краско долгие годы дружил с Ниной Ургант

Иван Краско долгие годы дружил с Ниной Ургант

Фото: Артем КИЛЬКИН

Иван Ургант сидел отдельно от отца

Иван Ургант сидел отдельно от отца

Фото: Артем КИЛЬКИН

Михаил Боярский вспомнил свое детство и дружбу семьи с Ниной Ургант

Михаил Боярский вспомнил свое детство и дружбу семьи с Ниной Ургант

Фото: Артем КИЛЬКИН

Розенбаум обошелся без слов

Розенбаум обошелся без слов

Фото: Артем КИЛЬКИН

Прощание с Ниной Ургант было открыто частично

Прощание с Ниной Ургант было открыто частично

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На экране мелькали кадры с Ниной Ургант из фильмов

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Михаил Боярский сидел отдельно от всех

Михаил Боярский сидел отдельно от всех

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Боярский не сдержал слез

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Борис Смолкин пришел на прощание с актрисой

Борис Смолкин пришел на прощание с актрисой

Фото: Артем КИЛЬКИН

С Ниной Ургант простились в Петербурге

С Ниной Ургант простились в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

КАРТИНА ДНЯНина Ургант: досье KP.RU