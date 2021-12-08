Похороны Нины Ургант 8 декабря 2021: фоторепортаж

В Санкт-Петербурге простились с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант. Бабушка телеведущего Ивана Урганта скончалась на 93-ем году жизни 3 декабря. Церемония прощания и похороны Нины Ургант прошли в Санкт-Петербурге 8 декабря в Александринском театре. Попрощаться с артисткой пришли ее внук Иван Ургант и ее сын Андрей Ургант. Свои слова соболезнования со сцены выразил артист Михаил Боярский. Церемонию прощания также посетили певец Александр Розенбаум и актеры Борис Смолкин и Иван Краско. Нину Ургант решено похоронить на кладбище в Комарово. О том, как прощались с артисткой, в фоторепортаже "КП".

Гроб привезли на элитном катафалке Фото: Артем КИЛЬКИН

С Ниной Урган прощались в театре Фото: Артем КИЛЬКИН

Провожали Нину Ургант аплодисментами Фото: Артем КИЛЬКИН

Нину Ургант похоронят в Комарово Фото: Артем КИЛЬКИН

Иван Краско долгие годы дружил с Ниной Ургант Фото: Артем КИЛЬКИН

Иван Ургант сидел отдельно от отца Фото: Артем КИЛЬКИН

Михаил Боярский вспомнил свое детство и дружбу семьи с Ниной Ургант Фото: Артем КИЛЬКИН

Розенбаум обошелся без слов Фото: Артем КИЛЬКИН

Прощание с Ниной Ургант было открыто частично Фото: Артем КИЛЬКИН

На экране мелькали кадры с Ниной Ургант из фильмов Фото: Артем КИЛЬКИН

Михаил Боярский сидел отдельно от всех Фото: Артем КИЛЬКИН

Боярский не сдержал слез Фото: Артем КИЛЬКИН

Борис Смолкин пришел на прощание с актрисой Фото: Артем КИЛЬКИН