«Чувство юмора Ване досталось от нее»: Как в Петербурге прощались с Ниной Ургант

Нину Ургант похоронили в Комарово
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Александринском театре Санкт-Петербурга простились с бабушкой Ивана Урганта, народной артисткой РСФСР Ниной Ургант. При жизни актриса была простой и открытой, человек широкой души. Город предполагал, что такой же будет ее церемония прощания. Но семья решила провести все в узком кругу.
ИВАНА УРГАНТА УТЕШАЛИ БЛИЗКИЕ
Перед театром с самого утра было немноголюдно. Собрались одни журналисты. Горожане не пришли.
Иван Ургант незаметно прошел через служебный вход
Фото: Роман ЛЯЛИН
- Семья не хотела приглашать широкую публику, церемонию было решено провести камерно. Поэтому, кто узнал, тот и пришел, - развели руками в разговоре с «КП» в театре.
ВИП-гостей в театр заводили заранее через служебный вход. Внук актрисы Иван Ургант пытался избежать внимания. Телеведущий появился в строгом пальто и маске, покрывающей все лицо. Мимо журналистов «КП» он пронесся спиной. На его лица читалась скрытая грусть и опустошение.
Гроб привезли на элитном катафалке
Фото: Артем КИЛЬКИН
Гроб Нины Ургант поставили на сцене, над ней возвышался огромный портрет актрисы, мелькали кадры из фильмов. В зале свет приглушили настолько, что лица гостей было почти невозможно рассмотреть.
С Ниной Урган прощались в театре
Фото: Артем КИЛЬКИН
Актеров рассадили на первых рядах. Иван и Андрей Урганты приехали не вместе и сидели отдельно друг от друга. Рядом с внуком Нины Ургант, сидели две женщины, которые во время церемонии утешали его. Семья принимала цветы и слова соболезнования.
С Ниной Ургант простились в Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН
«ОНИ ПИЛИ И КУРИЛИ С МОЕЙ МАМОЙ, А МЕНЯ ВЫГОНЯЛИ»
Поодаль в одиночестве разместился артист Михаил Боярский - сосед Ургантов по даче. Главный Д’Артаньян страны всю церемонию сидел, опустив голову, лишь изредка поднимая взгляд на выступавших. Актер решил обойтись без обиняков, вспомнив, какой Нина Ургант была в обычной жизни.
Михаил Боярский сидел отдельно от всех
Фото: Артем КИЛЬКИН
Иван Ургант сидел отдельно от отца
Фото: Артем КИЛЬКИН
- Она для меня была тетей. Моя мама вместе с ней курили и выпивали, а меня выгоняли в комнату. Наши два клана переплелись. Всегда хлебосольная, всегда внимательная. Я пришел, чтобы мои мама и отец знали, что я передал слова соболезнования. Нина - это наш член семьи, с ее уходом становится все более и более пусто. Она была настоящая! На таких можно было опереться. Вот так, - вытирая слезы, сказал Михаил Боярский.
Михаил Боярский вспомнил свое детство и дружбу семьи с Ниной Ургант
Фото: Артем КИЛЬКИН
В растрепанных чувствах Боярский покинул зал сразу после речи.
Боярский не сдержал слез
Фото: Артем КИЛЬКИН
АРТИСТЫ ПЛАКАЛИ У ГРОБА
Проститься с Ниной Ургант пришли также коллеги по театру. Из звезд кино на сцене больше не выступал никто.
- Не буду повторять, что она уникальная актриса. Я знаю ее 70 лет, для меня она - тетя Кошка. Помню, утром звоню ей: «Звезда?!». Она: «Да!», и заливисто смеется. Она себя не ощущала звездой. Ну как, ощущала, когда ее узнавали на улице. А звания, регалии - это все мимо. Главное для нее было - ощущение нужности и полезности. А звездности не было. Она была без интриг и дурных слов. Я благодарен ей за дружбу, чистоту отношений. Нина, ты была промером доброты. Она наивная и смешная, в этом ее удивительный шарм. При этом она совершала мужественные поступки. В очень трудный период моей жизни она помогла мне, пойдя наперекор высоким инстанциям. Я должен сказать, самая большая честь, что тебя действительно провожает наша страна, ты истинно народная артистка, заслужила любовь населения, - признался актер Аркадий Волгин.
На экране мелькали кадры с Ниной Ургант из фильмов
Фото: Артем КИЛЬКИН
Прощаясь с Ниной Ургант, актер расплакался у гроба.
Немногочисленные артисты, пришедшие проститься, с сожалением вспоминали, что из-за болезни Паркинсона Нина Ургант в последнее время не появлялась на сцене.
- Я был влюблен в нее как в актрису. Ниночка, твои спектакли были фурором. Но в последнее время в связи с болезнью ты не была в театре. Однако осознание, что она есть, это согревало. Теперь она у нас в памяти, память о ней - это ее дети и внук. Ее фамилия уже бренд, - поделился актер Владимир Липецкий.
Борис Смолкин пришел на прощание с актрисой
Фото: Артем КИЛЬКИН
"ЧУВСТВО ЮМОРА У ВАНИ ОТ БАБУШКИ!"
На прощании друзья семьи признались, что чувство юмора ведущему «Ночного Урганта» досталось именно от бабушки.
- Ее внук признался: «А что писать? Особо и нечего. Она меня выбрала и начала любить». А мы выбрали ее. Ее искренность и душевное тепло. Настоящий и добрый юмор, который унаследовал ее внук. Нина Николаевна давно не выходила на сцену, но миллионы знали, что она есть. И вот ее не стало. Но остались память о ней и фильмы, ее улыбка. Выражаю соболезнования Андрею и Ивану, - прошептал актер Александр Калягин.
Свои письма со словами соболезнования прислали президент России Владимир Путин, премьер-министр Александр Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу.
Прощание с Ниной Ургант было открыто частично
Фото: Артем КИЛЬКИН
- Она играла с полной самоотдачей, покоряла публику глубиной и искренностью чувств. Ее любили коллеги и зрители за высочайшее мастерство и преданность избранному делу, за доброжелательность и истинную интеллигентность, - написал президент.
Шойгу поделился с семьей Ургантов, что всегда восхищался талантом артистки.
- Она была актрисой необыкновенного таланта. Ее образы стали примером высокого мастерства. Прощу передать слова сочувствия и поддержки - письмо Шойгу.
Нину Ургант похоронят в Комарово
Фото: Артем КИЛЬКИН
Своими воспоминаниями об актрисе поделилась и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
- Это невосполнимая утрата. Она пронзительно тонко чувствовала характер своих героинь, - поделилась в своем письме Матвиенко.
ПОХОРОНЫ В УЗКОМ КРУГУ
Закрытая церемония прощания прошла спешно, на сцене успели выступить единицы.
- Она была прямой и пафос не любила. Но это актриса, которая вошла в плеяду великих мастеров. Ее блестящие роли - это знак времени. Она была актрисой со всеми плюсами и недостатками. Блестящая и характерная. Она даже когда играла отрицательную героиню, все равно завоевывали симпатии. Уходит эпоха, - вздыхая, подытожил худрук Александринского театра Валерий Фокин.
Иван Краско долгие годы дружил с Ниной Ургант
Фото: Артем КИЛЬКИН
На открытую часть прощания пришло несколько десятков людей. Тихо прошмыгнули сквозь толпу певец Александр Розенбаум и актер Иван Краско.
- Она плакала, когда я говорил ей о своем блокадном детстве. В этом была вся она, - вздохнул Краско.
Розенбаум обошелся без слов
Фото: Артем КИЛЬКИН
После церемонии прощания актрису повезли на отпевание, место которого семья оставила в секрете. Актрису Нину Ургант, по данным «КП, похоронят на Комаровском кладбище, там же похоронена мама Ивана Урганта.
Провожали Нину Ургант аплодисментами
Фото: Артем КИЛЬКИН
"КП" вела прямую трансляцию с прощания с актрисой.
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