«Чувство юмора Ване досталось от нее»: Как в Петербурге прощались с Ниной Ургант

Нину Ургант похоронили в Комарово Фото: Артем КИЛЬКИН

В Александринском театре Санкт-Петербурга простились с бабушкой Ивана Урганта, народной артисткой РСФСР Ниной Ургант. При жизни актриса была простой и открытой, человек широкой души. Город предполагал, что такой же будет ее церемония прощания. Но семья решила провести все в узком кругу.

ИВАНА УРГАНТА УТЕШАЛИ БЛИЗКИЕ

Перед театром с самого утра было немноголюдно. Собрались одни журналисты. Горожане не пришли.

Иван Ургант незаметно прошел через служебный вход Фото: Роман ЛЯЛИН

- Семья не хотела приглашать широкую публику, церемонию было решено провести камерно. Поэтому, кто узнал, тот и пришел, - развели руками в разговоре с «КП» в театре.

ВИП-гостей в театр заводили заранее через служебный вход. Внук актрисы Иван Ургант пытался избежать внимания. Телеведущий появился в строгом пальто и маске, покрывающей все лицо. Мимо журналистов «КП» он пронесся спиной. На его лица читалась скрытая грусть и опустошение.

Гроб привезли на элитном катафалке Фото: Артем КИЛЬКИН

Гроб Нины Ургант поставили на сцене, над ней возвышался огромный портрет актрисы, мелькали кадры из фильмов. В зале свет приглушили настолько, что лица гостей было почти невозможно рассмотреть.

С Ниной Урган прощались в театре Фото: Артем КИЛЬКИН

Актеров рассадили на первых рядах. Иван и Андрей Урганты приехали не вместе и сидели отдельно друг от друга. Рядом с внуком Нины Ургант, сидели две женщины, которые во время церемонии утешали его. Семья принимала цветы и слова соболезнования.

С Ниной Ургант простились в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

«ОНИ ПИЛИ И КУРИЛИ С МОЕЙ МАМОЙ, А МЕНЯ ВЫГОНЯЛИ»

Поодаль в одиночестве разместился артист Михаил Боярский - сосед Ургантов по даче. Главный Д’Артаньян страны всю церемонию сидел, опустив голову, лишь изредка поднимая взгляд на выступавших. Актер решил обойтись без обиняков, вспомнив, какой Нина Ургант была в обычной жизни.

Михаил Боярский сидел отдельно от всех Фото: Артем КИЛЬКИН

Иван Ургант сидел отдельно от отца Фото: Артем КИЛЬКИН

- Она для меня была тетей. Моя мама вместе с ней курили и выпивали, а меня выгоняли в комнату. Наши два клана переплелись. Всегда хлебосольная, всегда внимательная. Я пришел, чтобы мои мама и отец знали, что я передал слова соболезнования. Нина - это наш член семьи, с ее уходом становится все более и более пусто. Она была настоящая! На таких можно было опереться. Вот так, - вытирая слезы, сказал Михаил Боярский.

Михаил Боярский вспомнил свое детство и дружбу семьи с Ниной Ургант Фото: Артем КИЛЬКИН

В растрепанных чувствах Боярский покинул зал сразу после речи.

Боярский не сдержал слез Фото: Артем КИЛЬКИН

АРТИСТЫ ПЛАКАЛИ У ГРОБА

Проститься с Ниной Ургант пришли также коллеги по театру. Из звезд кино на сцене больше не выступал никто.

- Не буду повторять, что она уникальная актриса. Я знаю ее 70 лет, для меня она - тетя Кошка. Помню, утром звоню ей: «Звезда?!». Она: «Да!», и заливисто смеется. Она себя не ощущала звездой. Ну как, ощущала, когда ее узнавали на улице. А звания, регалии - это все мимо. Главное для нее было - ощущение нужности и полезности. А звездности не было. Она была без интриг и дурных слов. Я благодарен ей за дружбу, чистоту отношений. Нина, ты была промером доброты. Она наивная и смешная, в этом ее удивительный шарм. При этом она совершала мужественные поступки. В очень трудный период моей жизни она помогла мне, пойдя наперекор высоким инстанциям. Я должен сказать, самая большая честь, что тебя действительно провожает наша страна, ты истинно народная артистка, заслужила любовь населения, - признался актер Аркадий Волгин.

На экране мелькали кадры с Ниной Ургант из фильмов Фото: Артем КИЛЬКИН

Прощаясь с Ниной Ургант, актер расплакался у гроба.

Немногочисленные артисты, пришедшие проститься, с сожалением вспоминали, что из-за болезни Паркинсона Нина Ургант в последнее время не появлялась на сцене.

- Я был влюблен в нее как в актрису. Ниночка, твои спектакли были фурором. Но в последнее время в связи с болезнью ты не была в театре. Однако осознание, что она есть, это согревало. Теперь она у нас в памяти, память о ней - это ее дети и внук. Ее фамилия уже бренд, - поделился актер Владимир Липецкий.

Борис Смолкин пришел на прощание с актрисой Фото: Артем КИЛЬКИН

"ЧУВСТВО ЮМОРА У ВАНИ ОТ БАБУШКИ!"

На прощании друзья семьи признались, что чувство юмора ведущему «Ночного Урганта» досталось именно от бабушки.

- Ее внук признался: «А что писать? Особо и нечего. Она меня выбрала и начала любить». А мы выбрали ее. Ее искренность и душевное тепло. Настоящий и добрый юмор, который унаследовал ее внук. Нина Николаевна давно не выходила на сцену, но миллионы знали, что она есть. И вот ее не стало. Но остались память о ней и фильмы, ее улыбка. Выражаю соболезнования Андрею и Ивану, - прошептал актер Александр Калягин.

Свои письма со словами соболезнования прислали президент России Владимир Путин, премьер-министр Александр Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу.

Прощание с Ниной Ургант было открыто частично Фото: Артем КИЛЬКИН

- Она играла с полной самоотдачей, покоряла публику глубиной и искренностью чувств. Ее любили коллеги и зрители за высочайшее мастерство и преданность избранному делу, за доброжелательность и истинную интеллигентность, - написал президент.

Шойгу поделился с семьей Ургантов, что всегда восхищался талантом артистки.

- Она была актрисой необыкновенного таланта. Ее образы стали примером высокого мастерства. Прощу передать слова сочувствия и поддержки - письмо Шойгу.

Нину Ургант похоронят в Комарово Фото: Артем КИЛЬКИН

Своими воспоминаниями об актрисе поделилась и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Это невосполнимая утрата. Она пронзительно тонко чувствовала характер своих героинь, - поделилась в своем письме Матвиенко.

ПОХОРОНЫ В УЗКОМ КРУГУ

Закрытая церемония прощания прошла спешно, на сцене успели выступить единицы.

- Она была прямой и пафос не любила. Но это актриса, которая вошла в плеяду великих мастеров. Ее блестящие роли - это знак времени. Она была актрисой со всеми плюсами и недостатками. Блестящая и характерная. Она даже когда играла отрицательную героиню, все равно завоевывали симпатии. Уходит эпоха, - вздыхая, подытожил худрук Александринского театра Валерий Фокин.

Иван Краско долгие годы дружил с Ниной Ургант Фото: Артем КИЛЬКИН

На открытую часть прощания пришло несколько десятков людей. Тихо прошмыгнули сквозь толпу певец Александр Розенбаум и актер Иван Краско.

- Она плакала, когда я говорил ей о своем блокадном детстве. В этом была вся она, - вздохнул Краско.

Розенбаум обошелся без слов Фото: Артем КИЛЬКИН

После церемонии прощания актрису повезли на отпевание, место которого семья оставила в секрете. Актрису Нину Ургант, по данным «КП, похоронят на Комаровском кладбище, там же похоронена мама Ивана Урганта.

Провожали Нину Ургант аплодисментами Фото: Артем КИЛЬКИН

"КП" вела прямую трансляцию с прощания с актрисой.

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