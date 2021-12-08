Дело на 2 миллиарда: Почему владельца «Рив Гош» и «Юлмарта» задержали спустя четыре года по подозрению в хищении у банка

Владельца "Рив Гош" задержали в Петербурге Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Санкт-Петербурге следователи СКР задержали совладельца сети магазинов «Рив Гош» и интернет-ретейлера «Юлмарт» Августа Мейера. Долларовый миллионер был задержан вместе с супругой и бизнес-партнером Инной. Предварительно, как сообщалось ранее, их подозревают в хищении 2,3 миллиардов рублей у банка. Как пояснили «КП» источники в ГСУ СКР по Петербургу, местных коллег столичные следователи для дела не привлекали. Сейчас супругам еще не предъявляли обвинения. Однако вскоре в их жизни все может резко измениться. О том, что грозит долларовому миллионеру и его жене и почему их решили задержать сейчас, «КП» разобрала с адвокатами.

ОТ «ЛЕНТЫ» ДО «РИВ ГОШ»

Август Мейер родился в США и раньше имел российское гражданство. Посетить Россию в первый раз он решил из-за любви к писательнице Айн Рэнд Мейер, которая жила в Санкт-Петербурге. После визита в Северную столицу Мейер увидел большой экономический потенциал в России, поэтому решил здесь развивать свой бизнес. В городе на Неве он и познакомился со своей будущей супругой Инной. У супругов, как сообщали ранее, четверо детей. Свою личную жизнь семья не афиширует.

Однако если о семье Мейер говорит редко, то его бизнес-карьера довольна увлекательна. Бизнесмен получил российское гражданство, после чего отказался от американского. Одним из партнеров коммерсанта стал переводчик книг Айн Мейер Дмитрий Костыгин.

Владелец сети "Рив Гош" дает показания в СКР Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самым заметным вложением Мейера были инвестиции в сеть магазинов «Лента». В 2002 году он стал одним из крупнейших акционеров ритейлера, однако в 2011 году после затяжного конфликта с совладельцами американец покинул бизнес.

После этого Мейер вместе с Костыгиным организовали крупнейший интернет-магазин бытовой техники и электроники «Юлмарт». Третьим совладельцем компании был Михаил Василькевич, с которым позже Мейера и Костыгина возник конфликт. В 2020 году компания была признана банкротом.

Однако еще до банкротства предприятия компаньоны Мейер и Костыгин открыли оптовый клуб «Ряды», который тоже не прижился в России. На сегодня семья Мейер владеет 51 процентами акций крупной известной косметической сети «Рив Гош» и долей в магазинах «Улыбка радуги».

Однако интерес у следствия к Мейерам возник именно из-за истории с «Юлмартом».

«ХОТЕЛИ ОБМАНУТЬ БАНК?»

В 2016 году компания взяла кредит у банка на 1 миллиард рублей, который так и не был возвращен. Компания рухнула. И в 2017 году следователи возбудили уголовное дело за «Мошенничество в особо крупном размере». В том же году был задержан Костыгин, следствие подозревало, что он брал кредит, не собираясь его отдавать. Обвинение позже ему переквалифицировали на менее тяжкую статью «Причинение ущерба без признаков хищения», но затем прокуратура вернула прежнюю статью. После этого Костыгин покинул Россию.

Поначалу история с кредитами решалась в рамках арбитражного суда. Фемида обязала «Юлмарт» выплатить Сбербанку 1 миллиард рублей долга и еще 338 миллионов рублей неустойки.

Компания "Юлмарт" признана банкротом Фото: скрин соцсетей

Сейчас по этому делу следователи пришли конкретно к семье Мейер. Оба супруга задержаны. И о том, повезут ли их на арест и какие перспективы у дела, все зависит от ответов, которые они сейчас дают в СКР. Об этом говорит доктор юридических наук, адвокат Игорь Трунов.

- Эта вся кухня достаточно сложная, потому что она уходит в историю взаимоотношений между предпринимателями, которые имели корпоративные конфликты между совладельцами, - объясняет Игорь Трунов. – Проблемы у них начались в 2015 году, когда упал курс рубля, и у компании «Юлмарт» выросла долговая составляющая. Поэтому нужно понять, есть ли тут криминальная составляющая. Вот эта ситуация с долгами, она может, конечно, иметь две формы: или гражданско-правовую, или уголовную. Все зависит от нюанса, когда я, допустим, брал кредит и заведомо понимал, что возвращать его не собираюсь, и есть этому доказательства. Тут есть цель криминального обогащения. Или совсем другая история: резкое падение курса рубля, тяжелая ситуация, угодили в долги и дальше обыкновенный бизнес.

«В ДЕЛЕ НОВЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»

Задержание супругов Мейер, как считает адвокат, произошло из-за того, что в деле появились новые нюансы, о которых следствие пока не сообщает. Именно поэтому дальнейшая судьба бизнесменов зависит от их ответов на вопросы СКР.

- Супруги пока что в статусе подозреваемых, им обвинения не предъявили, - поясняет Трунов. - Однако в течение 24 часов им должны избрать меру пресечения. И что это будет – арест, домашний арест или запрет определенных действий – зависит от силовиков. Потому что пока статья благоприятная для предпринимателей в том плане, что им не изберут самую тяжелую меру пресечения. Но следствие может им вменить другой состав преступления и тогда все быстро изменится. Потому что обвинению легче работать, когда человек находится в СИЗО и за ним не надо бегать. Здесь ситуация в самом начале развития, но это развитие пошло уже по часам.

За мошенничество группой лиц в особо крупном размере супругам может грозить до 10 лет колонии.

- Сейчас все зависит от задержанных, есть вероятность, что они на предоставят какие-то документы, какие-то аргументы, и это подозрение к ним, оно отпадет, потому что вопросы изначально у следствия были к Костыгину. И уголовно дело было возбуждено в отношении него. Если бы были какие-то доказательства у следствия по отношению к супругам, то их бы давно уже задержали. Значит, никаких особых оснований не было. Но сейчас что-то изменилось, - поясняет адвокат.

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