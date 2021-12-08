Бывшего совладельца «Юлмарта» и его жену задержали в Петербурге по делу о хищении 2,3 млрд рублей

Бывший владелец "Юлмарта" с женой задержаны в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге задержан бывший совладелец интернет-ритейлера «Юлмарт» Август Мейер и его жена Инна. По предварительным данным, следствие подозревает супругов в причастности к хищению 2,3 миллиарда рублей у Сбербанка, который выдавал кредит обанкроченному позднее «Юлмарту».

- Задержание супругов Мейер стало продолжением расследования скандального уголовного дела о хищениях у Сбербанка 2,3 млрд рублей, полученных «Юлмартом» в виде кредитов на развитие бизнеса, - пишет «Коммерсант».

Напомним, что вместе с супругами Мейер по делу о мошенничестве в особо крупном размере проходит другой совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. Само уголовное производство идет с октября 2017 года. С этого момента и по ноябрь 2018-го Костыгин сидел в СИЗО, но потом был выпущен под залог в 25 миллионов рублей.

Что касается Августа Мейера, то он также является совладельцем сети косметических магазинов «Рив Гош» и входит в 200 богатейших бизнесменов России с состоянием в 650 миллионов долларов.