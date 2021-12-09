«Может, рассекает на яхте в Лондоне»: Кассир из Петербурга украла 32 миллиона и уже год скрывается вместе с мужем и 8-летней дочкой

Тихая кассирша обвела всех вокруг пальца Фото: СОЦСЕТИ

Интернет пестрит новостью о кассире Анне Григорьевой из Ачинска, укравшей из своего банка 20 миллионов рублей и скрывшейся в неизвестном направлении. Пользователи соцсетей даже шутят, что та пополнила список самых богатых женщин России. Но Анна явно уступает в хитрости и талантах своей коллеги из Петербурга. 33-летняя Мария Кошелева ровно год назад в декабре 2020 года украла из кассы своего автосервиса 32 миллиона в рублях и валюте. И после этого она не просто скрылась, а забрала еще с собой мужа и 7-летнюю дочку (сейчас девочке 8). И если Анна Григорьева в бегах всего несколько дней и ее перспективы неизвестны. То Кошелевой с мужем и дочкой, словно фокуснику, удается скрываться уже целый год. "КП" выяснила, что сейчас происходит в этой истории.

"ОБЫЧНАЯ СЕРАЯ МЫШКА"

Глядя на Марию и ее биографию, прямо и не скажешь, что та обладает криминальным талантом. Маша с самого детства была прилежной девочкой, училась в физико-математическом классе в школе. Потом в педагогическом училище, а затем окончила Международный банковский институт. Ее послужной список чист и бел. В автосалоне до ограбления она работала пять лет. Коллеги ее запомнили "серой мышкой": тихая, исполнительная, никогда не подведет. В общем, чудо, а не работник.

Женщина была у работодателей на хорошем счету Фото: СОЦСЕТИ

Ее муж - 37-летний Виктор - тоже далек от криминального мира. Закончил педагогический, но по профессии устроиться не смог, чинил машины. Однако семья не бедствовала. Виктор выгодно обменял квартиру, деньги остались и на отдых на море, и на хорошую машину. Семья ездила на Mercedes-Benz C240.

Их дочка была любимицей бабушек и дедушек. Они ее водили в школу и забирали. Тогда она была еще первоклашкой.

Правда, небольшие проблемы в семье все же были. У Марии и Виктора были долги, невыплаченные кредиты - на общую сумму в 200 тысяч рублей. В это же время семья мечтала о красивой жизни. Об этом говорят живописные картинки курортов в соцсетях. Но виду супруги не подавали.

Днем X было выбрано воскресенье. В тот день, как рассказали "КП" родственники, они привезли ребенка к бабушке.

Даму все считали простачкой Фото: СОЦСЕТИ

- Они были в хорошем настроении, - говорят родственники Марии. – Привезли к нам ребенка, потом забрали, сказали, что завтра дочка пойдет в школу.

Родственники, как они сейчас утверждают, даже не подозревали о коварном плане. В понедельник бабушка готовилась забрать внучку из школы. Но не успела, ей позвонили удивленные учителя: "Алинка (имя изменено - прим.ред) не пришла в школу, а у папы с мамой телефоны отключены!".

ГОД СКРЫВАЮТСЯ В ЛОНДОНЕ?

Ошарашенные родственники даже подали заявление в полицию. И силовики начали розыск. Тут все и выяснилось.

- Мария пришла на работу в выходные и забрала деньги из трех касс! - надрываются в автосервисе. - Общая сумма 32 миллиона 120 тысяч рублей.

Марию сразу же объявили в розыск, сначала в региональный, а потом и в федеральный. Мужа с дочкой тоже ищут. Но те, как сквозь землю провалились...

Мария с мужем вместе уже 16 лет Фото: СОЦСЕТИ

- Да, Мария Кошелева до сих пор находится в розыске, - рассказали "КП-Петербург" в дежурной части. - Суд заочно ее арестовал. Но пока новой информации о ней не появилось.

Где может скрываться Мария, не знает даже ее мама. Женщина и сама пыталась найти дочку с внучкой, но безуспешно.

- Нет у меня больше дочери! - прокричала "КП" в трубку мать Марии Галина. - Я знаю, что она в розыске, и сама ее ищу. В течение всего года я не получила от них ни одной весточки, даже намека. Как пропала год назад, так и пропала. Они украли у меня внучку, которую я растила семь лет! Поэтому я с ними даже если они и выйдут на связь, общаться не стану.

Мария до сих в розыске

- Родители ее мужа тоже не в курсе?

- Нет, они бы меня обязательно предупредили. Они в таком же положении, как и я - ребенок сбежал и внучку украл!

- Ну, она еще 32 миллиона украла...

- Ну и чего? Ну молодец, что я могу сказать. Куда бы она без денег-то поехала...

Возможно, Мария с мужем и дочкой уже давно живут на яхте Фото: СОЦСЕТИ

Родители мужа Марии пока на связь не вышли.

Однако отметим, у сбежавшего с семьей Виктора Кошелева есть родная сестра, которая живет в Лондоне. Женщина часто навещала Марию и Виктора в России. На запрос "КП" дама пока не ответила.

Кто знает, может простая рабочая семья уже живет на своей яхте, рассекая воды Туманного Альбиона...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«На работе пять лет сидела, как мышка»: Кассир автосалона украла 32 млн рублей и сбежала вместе с мужем и 7-летней дочкой

Семью ищут уже три дня, но никаких зацепок пока нет (подробности)

Полиция показала видео, как кассирша Анна Григорьева украла 23 миллиона рублей из банка

На записи с камеры наблюдения видно, каким способом кассирша смогла вынести такую крупную сумму (подробности)