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Происшествия9 декабря 2021 12:07

«Может, рассекает на яхте в Лондоне»: Кассир из Петербурга украла 32 миллиона и уже год скрывается вместе с мужем и 8-летней дочкой

Работодатели считали Марию серой мышкой, но она оказалась криминальным гением
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Комментарии (18)Комментарии (18)(18)
Тихая кассирша обвела всех вокруг пальца

Тихая кассирша обвела всех вокруг пальца

Фото: СОЦСЕТИ

Интернет пестрит новостью о кассире Анне Григорьевой из Ачинска, укравшей из своего банка 20 миллионов рублей и скрывшейся в неизвестном направлении. Пользователи соцсетей даже шутят, что та пополнила список самых богатых женщин России. Но Анна явно уступает в хитрости и талантах своей коллеги из Петербурга. 33-летняя Мария Кошелева ровно год назад в декабре 2020 года украла из кассы своего автосервиса 32 миллиона в рублях и валюте. И после этого она не просто скрылась, а забрала еще с собой мужа и 7-летнюю дочку (сейчас девочке 8). И если Анна Григорьева в бегах всего несколько дней и ее перспективы неизвестны. То Кошелевой с мужем и дочкой, словно фокуснику, удается скрываться уже целый год. "КП" выяснила, что сейчас происходит в этой истории.

"ОБЫЧНАЯ СЕРАЯ МЫШКА"

Глядя на Марию и ее биографию, прямо и не скажешь, что та обладает криминальным талантом. Маша с самого детства была прилежной девочкой, училась в физико-математическом классе в школе. Потом в педагогическом училище, а затем окончила Международный банковский институт. Ее послужной список чист и бел. В автосалоне до ограбления она работала пять лет. Коллеги ее запомнили "серой мышкой": тихая, исполнительная, никогда не подведет. В общем, чудо, а не работник.

Женщина была у работодателей на хорошем счету

Женщина была у работодателей на хорошем счету

Фото: СОЦСЕТИ

Ее муж - 37-летний Виктор - тоже далек от криминального мира. Закончил педагогический, но по профессии устроиться не смог, чинил машины. Однако семья не бедствовала. Виктор выгодно обменял квартиру, деньги остались и на отдых на море, и на хорошую машину. Семья ездила на Mercedes-Benz C240.

Их дочка была любимицей бабушек и дедушек. Они ее водили в школу и забирали. Тогда она была еще первоклашкой.

Правда, небольшие проблемы в семье все же были. У Марии и Виктора были долги, невыплаченные кредиты - на общую сумму в 200 тысяч рублей. В это же время семья мечтала о красивой жизни. Об этом говорят живописные картинки курортов в соцсетях. Но виду супруги не подавали.

Днем X было выбрано воскресенье. В тот день, как рассказали "КП" родственники, они привезли ребенка к бабушке.

Даму все считали простачкой

Даму все считали простачкой

Фото: СОЦСЕТИ

- Они были в хорошем настроении, - говорят родственники Марии. – Привезли к нам ребенка, потом забрали, сказали, что завтра дочка пойдет в школу.

Родственники, как они сейчас утверждают, даже не подозревали о коварном плане. В понедельник бабушка готовилась забрать внучку из школы. Но не успела, ей позвонили удивленные учителя: "Алинка (имя изменено - прим.ред) не пришла в школу, а у папы с мамой телефоны отключены!".

ГОД СКРЫВАЮТСЯ В ЛОНДОНЕ?

Ошарашенные родственники даже подали заявление в полицию. И силовики начали розыск. Тут все и выяснилось.

- Мария пришла на работу в выходные и забрала деньги из трех касс! - надрываются в автосервисе. - Общая сумма 32 миллиона 120 тысяч рублей.

Марию сразу же объявили в розыск, сначала в региональный, а потом и в федеральный. Мужа с дочкой тоже ищут. Но те, как сквозь землю провалились...

Мария с мужем вместе уже 16 лет

Мария с мужем вместе уже 16 лет

Фото: СОЦСЕТИ

- Да, Мария Кошелева до сих пор находится в розыске, - рассказали "КП-Петербург" в дежурной части. - Суд заочно ее арестовал. Но пока новой информации о ней не появилось.

Где может скрываться Мария, не знает даже ее мама. Женщина и сама пыталась найти дочку с внучкой, но безуспешно.

- Нет у меня больше дочери! - прокричала "КП" в трубку мать Марии Галина. - Я знаю, что она в розыске, и сама ее ищу. В течение всего года я не получила от них ни одной весточки, даже намека. Как пропала год назад, так и пропала. Они украли у меня внучку, которую я растила семь лет! Поэтому я с ними даже если они и выйдут на связь, общаться не стану.

Мария до сих в розыске

Мария до сих в розыске

- Родители ее мужа тоже не в курсе?

- Нет, они бы меня обязательно предупредили. Они в таком же положении, как и я - ребенок сбежал и внучку украл!

- Ну, она еще 32 миллиона украла...

- Ну и чего? Ну молодец, что я могу сказать. Куда бы она без денег-то поехала...

Возможно, Мария с мужем и дочкой уже давно живут на яхте

Возможно, Мария с мужем и дочкой уже давно живут на яхте

Фото: СОЦСЕТИ

Родители мужа Марии пока на связь не вышли.

Однако отметим, у сбежавшего с семьей Виктора Кошелева есть родная сестра, которая живет в Лондоне. Женщина часто навещала Марию и Виктора в России. На запрос "КП" дама пока не ответила.

Кто знает, может простая рабочая семья уже живет на своей яхте, рассекая воды Туманного Альбиона...

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