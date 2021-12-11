Шестилетний мальчик умер из-за неправильного наркоза на приеме у стоматолога в Петербурге

Смерть шестилетнего ребенка на приеме у стоматолога в Петербурге произошла из-за наркоза Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ребенок скончался прямо на приеме у стоматолога. Трагедия произошла 10 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге, в одной из частных стоматологических клиник на улице Шаврова в Приморском районе города.

- Прокуратура организовала проверку в связи со смертью малолетнего 10 декабря 2021 года в частной детской стоматологической клинике, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, родители привели шестилетнего сына в клинику. Там перед лечением зубов ему сделали наркоз. Однако после него ребенок так и не очнулся. По всей видимости, процедура наркоза была выполнена неправильно.

Следственный комитет сразу же возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас проводятся проверки и устанавливаются виновные. Им грозит до шести лет тюрьмы.

Добавим, что при проведении наркоза детям, да и не только, сначала надо пройти комплексное обследование. Кроме того, за всем должен следить профессионал-анестезиолог, пока стоматолог занимается непосредственно лечением.

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