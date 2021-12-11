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Происшествия11 декабря 2021 6:31

Прокуратура начала проверку смерти шестилетнего мальчика на приеме у стоматолога в Петербурге

Ребенок скончался, когда ему сделали наркоз
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Прокуратура начала проверку после смерти ребенка на приеме у стоматолога в Петербурге

Прокуратура начала проверку после смерти ребенка на приеме у стоматолога в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге произошла ужасная трагедия - шестилетний мальчик умер на приеме у стоматолога. Это произошло 10 декабря 2021 года. По предварительным данным, родители привели сына лечить зубы. Так как ребенок был маленький и очень боялся врача, то ему сделали наркоз, однако он сразу же умер. Сейчас прокуратура начала проводить проверку.

- В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению коммерческой организацией требований федерального законодательства при оказании медицинских услуг, - рассказали в прокуратуре Северной столицы.

Также прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, которое возбудил следственный комитет после произошедшего.