Таксист-мигрант, зарезавший своего пассажира в Петербурге, задержан в Воронеже

Полиция задержала мужчину Фото: Дорожный инспектор
Таксист, порезавший двух пассажиров в Петербурге, задержан в Воронеже. Напомним, нападение произошло у магазина на улице Ленсовета. После конфликта водитель белого "Хендай Соляриса" вышел из своей машины, вооружился ножом, и напал на двух мужчин. Для одного из них раны оказались смертельными. Сам нападавший успел скрыться.
- Мужчина задержан в Воронеже,- сообщает паблик "Дорожный инспектор".
Задержанным оказался 27-летний уроженец Азербайджана. Сейчас его проверяют на причастность к преступлению.
Мужчина может быть причастен к убийству Фото: Дорожный инспектор
Погибший получил 17 ударов ножом, в том числе в сердце. Ранения оказались смертельными.
Второй пострадавший - 38-летний петербуржец был госпитализирован с колото-резанной раной грудной клетки. Его поместили в шоковую реанимацию.
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