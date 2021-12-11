Полиция Петербурга разыскивает таксиста, зарезавшего одного пассажира и ранившего другого

В Петербурге разыскивают таксиста, который зарезал одного пассажира и ранил другого Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает таксиста, зарезавшего одного пассажира и ранившего другого. Все произошло вечером 10 декабря 2021 года. Двое мужчин ехали на такси. По всей видимости, во время поездки между ними и водителем возник конфликт. Тем не менее, пассажиры вышли, прибыв по адресу, но таксист не смог им простить обиду.

- В одиннадцатом часу вечера в полицию позвонил мужчина и рассказал, что у магазина на улице Ленсовета водитель белого "Хендай Соляриса" несколько раз ударил мужчину ножом и скрылся, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На место приехала полиция. Очевидцы рассказали, что пассажиры вышли из машины, за ними водитель такси с ножом в руках. Завязался конфликт и водитель ранил обоих мужчин ножом, сам скрылся. Свидетели вызвали скорую помощь, которая немедленно забрала раненных.

Один из пострадавших - 38-летний житель Петербурга. У него колото-резанная рана грудной клетки слева. Он находится в шоковой реанимации. Второй мужчина, личность которого пока не установлена, получил 17 ударов ножом, в том числе прямо в сердце. В итоге он скончался.

Полиция объявила план "Перехват". Известно, что такси зарегистрировано на 26-летнего мужчину. Его сейчас разыскивают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не поделили дорогу: Мигрант-таксист зарезал водителя во время дорожного конфликта в Петербурге

Во время ссоры уроженец Таджикистана вонзил оппоненту нож в сердце (подробности)

Водитель такси жестко высадил пассажира, протащив его по асфальту в Петербурге

Обиженный мужчина пытался догнать таксиста, но безуспешно (подробности)