«Принуждал к сексу»: Ревнивца, облившего 16-летнюю девушку кислотой, обвинили в ее развращении

Девушка пока в коме Фото: СОЦСЕТИ

За изуродованное тело, сломанную жизнь и потерянную красоту 24-летнему Даниилу, облившему свою бывшую 16-летнюю девушку Диану (имя изменено - прим.ред.) кислотой грозит всего до 5 лет колонии. Нападение произошло в Петербурге на набережной канала Грибоедова. Ревнивец узнал, что его возлюбленная начала встречаться с новым парнем. Поначалу он угрожал ее ухажеру, давал 24 часа, чтобы тот ее бросил, а потом перешел от слов к делу. Выследив пару на улице, он вылил на макушку Дианы около полулитра серной кислоты. Девушка получила тяжелые ожоги головы, лица, шеи, груди и спины. По словам ее нового молодого человека, который тоже пострадал, кожа сразу же покрылась волдырями и начала плавиться.

"У НИХ БЫЛ СЕКС ДО 16 ЛЕТ"

Сейчас Диана в коме в тяжелом состоянии. За ее жизнь продолжают бороться врачи. А новый бойфренд девушки Матвей добивается, чтобы на Даниила возбудили новые уголовные дела. По его словам, Даниил и ранее совершал преступления против Дианы. Об этом он заявил "КП-Петербург".

Девушка сейчас в реанимации Фото: СОЦСЕТИ

- Даниил в суде заявлял, что у него была платоническая любовь, - пояснил "КП-Петербург" Матвей. - Это не платоническая любовь была, он принуждал ее к сексу еще до того, как ей исполнилось 16 лет. И это несмотря на то, у нее нет сексуального влечения, она асексуальна, она мне сама говорила. А он принуждал – "мне это нужно, это потребность". И он совершил преступление. У них была интимная связь до того, как ей стало 16. Это я слышал от Дианы. Она потом это сама сможет подтвердить, ей тогда было 15 лет.

Сама Диана продолжает оставаться в медикаментозной коме. По словам Матвея, он сейчас недоумевает, как им оказывали первую помощь врачи скорой.

- Я когда вызывал скорую, я первым делом сказал, что именно кислота была. Но фельдшеры нас обливали обычной водой. По-хорошему, насколько я знаю, это нельзя делать. Нужно было обливать щелочью, водой с содой, - пояснил Матвей.

Сам парень уже задержан и арестован Фото: СОЦСЕТИ

"ПОТРЕБУЮТСЯ ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ"

Никаких прогнозов по выздоровлению Дианы пока нет. По оценкам медиков, она сможет прийти в сознание лишь в следующем году.

- Она в себя не пришла и не скоро придет. Как минимум до 2022 года, - поделился источник "КП-Петербург". - Врачи говорят близким, что она еще долго будет в коме. Ей много операций предстоит еще сделать. Сегодня ее должны перемотать. Пока ее привели в состояние, что ее жизни ничего не угрожает. Зрение до сих пор под вопросом на одном лазу. К самой Диане никого не пускают. Все лечение пока бесплатное - все операции по трансплантации кожи. Но ей потребуется пластические операции на сумму по меньшей мере миллион рублей.

Ей придется делать пересадку кожи Фото: СОЦСЕТИ

Сам Даниил сейчас под арестом в СИЗО. На него возбуждено уголовное дело по статье "Причинение вреда здоровью средней тяжести".

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