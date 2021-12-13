«Земляне» спела на «Золотом граммофоне» с Юрием Антоновым

Фото: пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Песню «Поверь в мечту» 1982 года вместе с группой, Юрием Антоновым — «Легендой поколений» — исполнили и основатели «Землян» Владимир Киселев и Игорь Романов

10 декабря в Государственном Кремлевском Дворце состоялось вручение 26 Национальной Музыкальной Премии «Золотой Граммофон». Более 20 артистов получили граммофоны из чистого серебра, покрытые золотом, в знак исключительного зрительского признания. Сенсацией церемонии стало выступление культовой советской и российской рок-группы «Земляне», которая вышла на главную сцену страны в невероятном составе. Гитару в руки взял Игорь Романов, фронтмен «Землян» 1978 – 1985 годов и один из самых известных рок-гитаристов России. За барабаны сел Владимир Киселев, основатель группы и музыкальный продюсер. А за клавишами, точнее, белым роялем, зрители церемонии с удивлением и восторгом увидели композитора и певца Юрия Антонова.

Народный артист России не появлялся на публике уже несколько лет из-за травмы, полученной в 2018 году. На церемонии «Золотой граммофон» Владимир Киселев вручил ему статуэтку в новой специальной номинации «Легенда поколений».

- Юрий Антонов - один из немногих не самоназванных композиторов и самопровозглашенных маэстро, а реальная легенда нашей сцены! – сказал Киселев.

В «дважды легендарном» составе «Земляне» с Юрием Антоновым исполнили песню «Поверь в мечту», которую композитор написал в 1982 году. Первыми ее исполнителями стали именно «Земляне» - на пластинке группы 1982 года она вышла в хард-роковой аранжировке. А в 1985-ом в более эстрадном варианте она стала заглавной песней альбома Антонова «Поверь в мечту». Несмотря на тесные творческие связи и множество совместных выступлений разных лет, вместе «Земляне» и Юрий Антонов эту песню никогда не исполняли, так что спустя почти сорок лет «Золотой граммофон» стал ее своего рода премьерой.

Фото: пресс-служба «Русской Медиагруппы»

В последние годы в составе «Землян» играли молодые музыканты Андрей Храмов, Андрей Дубровин, Геннадий Климкович, Тимур Ильясов. Теперь с группой выступают «отцы-основатели» Игорь Романов и Владимир Киселев. Отвечая на вопросы журналистов в пресс-центре «Золотого Граммофона» Игорь Романов рассказал, что в следующем году «Земляне» планируют провести в таком составе серию концертов.

- В следующем году мы планируем большие концерты на больших площадках, - признался Игорь Романов, - Москва, Питер и Сочи - сольные концерты с грандиозным шоу, где мы постараемся совместить все то, к чему мы стремились и к чему пришли на сегодняшний день: музыку, тексты, художественное оформление, сценический имидж. Все то, что позволит нам быть в союзе с самими собой и со зрителями.

Легендарная группа планирует исполнять не только свои вечные хиты, такие как «Трава у дома» и «Каскадеры», но и новые песни, над которыми активно работает.