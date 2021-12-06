Что за рыба «PRКИТ»

Директор и организатор форума Тимур Мамарасулов в интервью рассказал, как пройдет«PRКИТ» в этом году.

Как создать свой личный проект? Как правильно заинтересовать потребителя? И как известные PR-менеджеры, режиссеры и продюсеры помогают студентам реализовывать себя в медиасфере?

С 11 по 14 декабря в стенах Санкт-Петербургского государственного институте кино и телевидения пройдёт XIII Всероссийский студенческий форум по связям с общественностью в сфере кино и телевидения «PRКИТ- 2021. Форум представляет собой площадку для обсуждения вопросов профессионального развития начинающих специалистов и изучения трендов кино- и телеиндустрии, а также объединяет студентов не только из России, но и из стран ближнего зарубежья.

Директор и организатор форума Тимур Мамарасулов в интервью рассказал, как пройдет«PRКИТ» в этом году.

- Тимур, для тех, кто не знает или ещё не в курсе: что такое «PRКИТ»?

- «PRКИТ» - крупнейший Всероссийский студенческий форум по связям с общественностью в сфере кино и телевидения, который проходит на базе Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

Цель Форума - получение практических знаний и опыта студентами ВУЗов России и стран СНГ.

Программа Форума рассчитана на четыре дня: первый и последний посвящены лекциям и мастер-классам от спикеров - руководителей компаний и специалистов медиаиндустрии, во второй день помимо выступлений спикеров будет проходить научно-практическая конференция: «Десятилетие за два года. Импульс развития медиаиндустрии», а в третий день участники смогут посетить образовательные экскурсии с мастер-классами в агентствах и компаниях (брендинговое агентство «Brandson», Порт Севкабель, коммуникационное агентство «PRAVDA», молодёжное пространство «ПРОСТО» и др.).

За всю историю «PRКИТ» посетило более 14000 участников из 70 городов. Проводимые в 2010-2011, 2011-2012 учебных годах Форумы были признаны лучшими мероприятиями Российской ассоциацией по связям с общественностью (РАСО). В качестве спикеров выступали Левиева Этери (генеральный директор Фонда «Академия Российского телевидения»),

Борис Грачевский (режиссер и бывший художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш»), Алексей Козлов (генеральный директор телеканала «СТС» в Санкт-Петербурге), Кира Ласкари (директор по управлению брендами Национальной Медиа Группы), Максим Русанов (менеджер направления внутренних коммуникаций Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк"), Эдуард Аркин (руководитель по спецпроектам и региональному взаимодействию, PR МегаФона по Северо-Западу) и не только. Были проведены экскурсии в компании:«Яндекс», киностудия «Ленфильм», Пятый канал «Открытая студия», телеканал «78»,ГТРК «Санкт-Петербург», медиа-холдинг PMI, телеканал «Теледом», телеканал «ТБНРоссия» и др.

На время проведения Форум становится мощной батареей, аккумулирующей знания и опыт специалистов разных направлений: PR, маркетинг, реклама и продюсирование. Эта энергия способна зарядить любого, кто будет сидеть на местах в зале или смотреть онлайн трансляцию, зарядить на создание своего личного проекта ивнедрение в него полученных знаний.

- Что за команда стоит за проектом, кто эти люди?

- Команда Форума - студенты СПБГИКиТ самых разных направлений, в числе которых «Реклама и связи с общественностью», «Телевидение», «Журналистика» и другие.

Команда коммуницирует со спикерами, партнёрами и компаниями, занимается брендингом «PRКИТа»,обеспечивает проведение трансляций и формирует программу мероприятия. Каждый человек в команде, в процессе обсуждений, выполнения задач и поиска альтернативных решенийполучает уникальные навыки, которые качественно увеличивают его экспертность в сфере PR, кинои телеиндустриии станут в дальнейшем фундаментом практических знаний.

Нельзя не упомянуть профессорско-преподавательский состав кафедры медиакоммуникационных технологий. Преподаватели этой кафедры направляют и оказывают огромную поддержку команде. Большую помощь мы получаем от выпускниковкафедры, которые в студенческие годы были координаторами, директорами Форума, а теперь являются специалистами сферы медиакоммуникаций.

- Последний раз форум проходил в 2019 году.Что нового могут ожидать участники в этом году?

- Да, за это время произошли большие изменения во всём мире, не исключая медиасферу (этот аспект лёг в основу общей темы НПК), которые отразились на организации Форума. Самое важное - проведение Форума в смешанном формате с применением цифровых технологий: все выступления спикеров в первый, второй и третий дни будут доступны для просмотра на площадках группы ВКонтакте и в видеозвонках Telegram, а стать зрителем НПК можно будет подключившись к Zoom конференции.

- Как в этом году будет организован Форум, учитывая непростую эпидемиологическую обстановку в мире?

- В этом году «PRКИТ» будет организован с соблюдением противоковидных мер. Так как на каждый день мы можем принять небольшое и ограниченное число человек, было принято решение организовать регистрацию в два этапа и пригласить каждого зарегистрированного участника на один из дней Форума. На Форуме необходимо иметь при себе QR-код/сертификат пройденной вакцинации, перенесенной болезни, действующий отрицательный ПЦР-тест или медицинский отвод. Мы хотим, чтобы участие для всех было безопасным, поэтому призываем носить маски и соблюдать дистанцию на время всего Форума.

- Кто отбирает участников Форума «PRКИТ»? И как стать участником?

- Поскольку в этом году на Форуме очно смогут принять участие ограниченное количество человек, ОРГ комитет принял решение распределять заявки по времени их подачи, а затем сортирует по дням, когда участник готов прийти. Чтобы «PRКИТ» смогло посетить как можно больше людей, мы приглашаем одного участника на один день.Если у кого-то нет возможности посетить мероприятие очно, Вы можете присоединиться к нам онлайн на прямые эфиры и наблюдать за выступлениями спикеров, где бы вы ни были.

- Кто будет спикерами Форума в этом году?

- В этом году на Форуме выступят более 25 спикеров, включая прямые эфиры в Инстаграм. Среди них директора и PR-менеджеры, руководители профильных направлений, режиссёры и продюсеры: Екатерина Соловьева— руководитель отдела маркетинга по Северо-Западу в HeadHunter, Яна Харина—основатель коммуникационного сообщества #prspb, PR-директор компании «ПУСК» (группа ВТБ Инфрастуктурный Холдинг), представитель Российской ассоциации по связям с общественностью в Санкт-Петербурге. Антон Власов—руководитель рекламного отдела,сооснователь digital-агентства «Белый квадрат». Борис Грумбков—медиаменеджер, редактор и юрист. Генеральный директор издательского дома «Санкт-Петербургские ведомости», лауреат Премии Правительства Санкт-Петербурга в области журналистики.Ольга Вяткина—PR-директор рекламного агентства Nectarin, доцент Финансового Университета при Правительстве РФ, преподаватель МГИК и МТУСИ, Елена Петухова—PR-директор художественной галереи One'smind и Международного фестиваля «Петербургские театральные сезоны», Роман Дунешенко—режиссёр рекламных видео, член Digital-агентства «Digital Lab», Валерия Лебедева—продюсер коммуникационного агентства Setters.

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