Студенты СПбГИКиТ проведут на базе института XIII Всероссийский студенческий форум «PRКИТ 2021»

В 2021 году «PRКИТ» впервые пройдет в смешанном формате.

С 11 по 14 декабря 2021 года в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения (СПбГИКиТ) при поддержке телеканала «78» и кинопортала «Киноафиша» пройдет XIII Всероссийский студенческий форум по связям с общественностью в сфере кино и телевидения «PRКИТ 2021». Форум является социально-образовательным проектом в уникальном формате students-to-students и представляет собой площадку для обсуждения вопросов профессионального развития начинающих специалистов в области PR, рекламы, маркетинга, телевидения, продюсирования и журналистики, изучения трендов кино- и телеиндустрии. Мероприятие будет проходить по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 22, Киноконцертный зал СПбГИКиТ, ул. Правды, 13, учебный корпус СПбГИКиТ.

На торжественном открытии 11 декабря в Киноконцертном зале выступит декан факультета телевидения, дизайна и фотографии Иванцов П. П., а также и.о. заведующего кафедрой медиакоммуникационных технологий Байкова И. А. Участников будут ждать мастер-классы и лекции от ведущих лидеров индустрии, экскурсии в коммуникационные агентства и общественные организации, а также научно-практическая конференция «Десятилетие за два года. Импульс развития в медиаиндустрии», в рамках которой студенты смогут поделиться собственным мнением и опытом по вопросам развития PR, digital-коммуникаций и рекламы в условиях цифровой трансформации медиапроцессов.

В 2021 году «PRКИТ» впервые пройдет в смешанном формате: встречи и обсуждения будут проводиться не только «вживую», но и с применением дистанционных технологий. Регистрация на очное участие уже закрыта. В официальной группе Форума в «ВКонтакте» (vk.com/forum_prkit), с помощью цифровых сервисов Zoom и Telegram будут организованы прямые трансляции, конференции и видеозвонки, чтобы все желающие смогли услышать выступления спикеров.

Среди спикеров: Елена Петухова — пиар-директор художественной галереи One's mind и Международного фестиваля «Петербургские театральные сезоны», Антон Власов — руководитель рекламного отдела, сооснователь digital-агентства «Белый квадрат», Яна Харина — основатель коммуникационного сообщества #prspb, PR-директор компании «ПУСК», Валерия Лебедева — продюсер рекламного агентства «SETTERS» и Роман Дунешенко — режиссёр рекламных видео, Ирина Жеглова — главный редактор газеты «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», генеральный директор медиагруппы «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», Евгения Юферова — экс-руководитель направления инфографики и визуальных данных «Газпром Нефть», Ольга Вяткина — PR-директор рекламного агентства «Nectarin», Айта Лузгина — проектный директор digital-агентства «Интериум», Наталья Белкова — генеральный директор коммуникационного агентства «4D».

В официальных аккаунтах Форума в «ВКонтакте» и Instagram будут проходить обучающие прямые эфиры, публиковаться подкасты, полезные материалы и статьи, которые помогут молодым специалистам получить важные знания в области маркетинга, журналистики, кино- и телеиндустрии.