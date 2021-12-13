«Сбежала от мужа-тирана»: Как молодая мать с ДЦП работает доставщиком еды с ребенком на руках

В Петербурге молодая мать-курьер с ДЦП подалась в бега от семейства тиранов. Фото: предоставлено "КП" / СОЦСЕТИ

Молодая мать-курьер, которую начали массово замечать на дорогах Петербурга вместе с малышом в коляске, подалась в бега от гражданского мужа и его пьющей и деспотичной семьи. У 24-летней Ксении есть простая мечта – спокойная, здоровая жизнь с ребенком вдали от маргиналов. Несмотря на ДЦП, она занимается спортом и крутится как белка в колесе, чтобы прокормить годовалого сына. «Комсомолка» связалась с женщиной и узнала все подробности того, как она попала в кабалу и пытается начать все заново.

«МНОГИЕ РЕАГИРОВАЛИ ТАК, БУДТО Я СУМАСШЕДШАЯ, ЧОКНУТАЯ»

О Ксении узнал весь Петербург благодаря нескольким публикациям в Сети. Практически одновременно фотографии матери-курьера появились у блогеров в Instagram и группах во «Вконтакте», посвященных Калининскому району. Авторы снимков то удивлялись, как женщине удается работать с огромным рюкзаком за спиной и коляской с ребенком спереди, то возмущались, почему это она тащит за собой сына по холодному городу. В целом, горожане, единодушно пришли к выводу, что Ксения находится в своем положении не от хорошей жизни. И оказались правы.

В нелегком быту Ксения забросила себя, концентрируясь на уходе за малышом. Теперь оба героя заметки мытые, сытые, одетые и подстриженные. Фото: предоставлено "КП"

- Меня устраивала зарплата на тот момент. И график свободный, не зависишь ни от кого. Не дай бог что-то случилось бы с ребенком, я могла бы к нему быстро вернуться. Можно работать по 4-5 часов. Клиенты, конечно, удивлялись мне и ребенку. Многие реагировали так, будто я сумасшедшая, чокнутая женщина. Я вообще не знаю, как реагировать на все это внимание, что сейчас обрушилось… - переживает молодая мать в разговоре с «КП-Петербург».

«Комсомолка» пообщалась с женщиной в момент, когда ее отвезли в дом за город, спрятать от семьи, где она жила в последние месяцы. Неравнодушные петербуржцы самостоятельно скоординировались друг с другом и вышли на связь с молодой матерью-курьером, чтобы узнать, не нужна ли ей помощь. Одним из волонтеров оказалась Ирина, женщина называет себя не иначе как заступницей.

- Мы нашли Ксюшу, узнали всю ситуацию. Я приехала к ней домой и забрала ее оттуда с документами, – рассказывает Ирина. – Потому что там невозможно находиться! Ее обижают. Отец ребенка, его родители. Сбежали от тиранов. Она сейчас за городом, помылась, чистенькая, ухоженная, кушает сидит. Ребенок, Александр, замечательный, тоже чистенький. Мы собрали ей вещи, все новые, все хорошие. Потому что все, что на ней до этого было, в этом невозможно просто находиться в помещении. Мы все старое выкинули. Забежали в поликлинику, забрать карточку медицинскую на ребенка. Теперь думаем, что дальше делать…

Волонтеры забрали Ксению и малыша из неблагополучной семьи. И вот, молодая мама уже улыбается. Фото: предоставлено "КП"

«ДОМА НАЧИНАЕТСЯ НАСИЛИЕ, МОРДОБОЙ»

Ксения жила в Петербурге с гражданским мужем, отцом ребенка, и его родителями. Обстановка дома была, мягко говоря, нездоровая. По словам самой женщины, семья любила выпить и побуянить. Волонтеры добавляют – отец ребенка употреблял запрещенные вещества, его родители морально давили на молодую невестку и высасывали все деньги.

- Сейчас Ксения находится с синяком под глазом «благодаря» родителям мужа. Ненормальная обстановка, – ужасается волонтер Ирина. – Поймите, они для нее – никто. Даже в документах по ребенку в строке «отец» стоит прочерк. Ксюша гуляет целый день с коляской, просто не хочет идти обратно домой, возвращаться в эту семью.

Отец почти не принимал участие в воспитании ребенка. Ксения называет гражданского мужа ненадежным. Фото: предоставлено "КП"

Сама Ксения рассказывает, что просто-напросто боится не столько за себя, сколько за будущее ребенка.

- Когда они пьют, дома начинается насилие. Начинают лезть с нравоучениями. А я терпеть это не могу, – говорит молодая мать-курьер. – Иногда я срывалась. После чего они начинают мордобой, все остальное… Ребенка с ними никак не могу оставить. Не дай бог с ним что-то случится… У меня была такая ситуация однажды, я оставила ребенка с мужем (гражданским, они не расписывались в ЗАГСе – Прим.Ред.), сама уехала на работу. Как итог – мне внезапно звонит женщина, просит проехать в участок полиции. Оказалось, что отца забрали в «обезьянник». А я забрала ребенка… С тех пор я решила, что ни с кем его не буду оставлять.

КОГДА ДЦП – НЕ ПРИГОВОР

Ксения родом из Мурманской области, города Полярные Зори. У нее легкая форма ДЦП, левосторонний гемипарез, то есть слабая чувствительность мышц левой части тела. Нога работает хорошо, а вот рука – нет. По словам женщины, в Петербург она перебралась в 11-м классе, тут и окончила школу. Далее она взяла паузу в один год, чтобы определиться с тем, чем хочет заниматься. И выбрала спорт. К 24-м годам Ксения пробежала не один марафон и завоевала много медалей в городских соревновательных забегах.

Несмотря на ДЦП, Ксения увлекалась спортом и бегала марафоны. Фото: предоставлено "КП"

- До беременности я отдыхала, занималась спортом, бегала марафоны. А потом уже ребенок появился, некогда. Хотя и с ним иногда пытаюсь бегать, - смеется Ксения.

В один момент женщина повстречалась с молодым человеком, у нее появился ребенок. Жить решили у его родителей. Но женщина сразу заподозрила неладное – гражданский муж казался ей ненадежным, она не хотела доверять ему сына, поэтому мужчину не оформили как отца малыша.

- Напряженные отношения в последнее время, - в общих чертах описывает ситуацию Ксения.

И вот, 24-летняя хрупкая женщина начала содержать всю семью. Отец тоже подрабатывал, в общепите. Но деньги шли не на жену.

- Работа у нее есть. Она молодец, она не ленивая девочка, она вынуждена работать! – хорошо отзывается о Ксении волонтер Ирина. – Потому что у нее ребенок, она ответственная за него, она мама. А денег как бы нет. Несмотря на ДЦП, она справляется со всем. Она носится как сумасшедшая с этим рюкзаком и коляской по городу во время работы.

Как рассказывает Ксения, она хочет разорвать все отношения с гражданским мужем и его семьей, после чего начать все заново.

- Я очень хочу спокойной жизни… Я вообще терпеть не могу этот алкоголь! Меня выворачивает наизнанку только от запаха, я его за километр чувствую! Хочется своего дома. Чтобы ребенка можно было отдать в детский сад, чтобы я не бегала с ним по городу, отдала бы его на те же 4-5 часов. Чтобы малыш в это время был в тепле, накормленный. Чтобы никто не обижал его… - вздыхает Ксения.

Кажется, еще чуть-чуть и новогоднее чудо сбудется для Ксении - она будет жить в спокойном, безопасном месте с сыном. Фото: предоставлено "КП"

«ЗАДАЧА – ОСТАВИТЬ РЕБЕНКА ВМЕСТЕ С МАМОЙ В БЕЗОПАСНОСТИ»

Сейчас волонтеры озабочены будущим Ксении. К сожалению, ее родственники к ней холодны. Вариант вернутся домой отпадает.

- Я позвонила ее бабушке, хочу еще папа и маме. Но, знаете, ее примут туда только на праздники… Не особо хочет кто-то помогать. Мы в поисках социального жилья в Петербурге, - отмечает волонтер Ирина.

Как отмечает заступница молодой матери, в одном из приютов для мамы и ребенка уже отказали из-за отсутствия прописки, документов о снятии побоев и заявления в полицию. А сама Ксения боится всей этой бюрократии и не может разобраться. Всех необходимых документов у нее нет. Свидетельство о рождении, например, спрятал горе-муж. Хорошо, что волонтеры успели забрать карточку ребенка из поликлиники. К слову, у годовалого сына отменное здоровье, есть все прививки, медосмотры.

- Перевезем их в съемную квартиру чуть позже, на время, – предполагает Ирина. – Готовы помочь финансово, но она не очень этого хочет, собирается пойти работать в доставку, но надо, чтобы кто-то хотя бы 4 часа в день сидел с маленьким Сашей.

Волонтеры опасаются, что муж и его родители будут искать Ксению и ребенка, ведь она приносит в семью деньги.

- Она же еще получает пособия на ребенка, но почему то не все... Детские, 7 тысяч, ежемесячные и все... А выплаты для матери-одиночки и другие не получает. Может, нужна прописка, будем выяснять. Наша задача оставить ребенка с мамой вместе, чтобы никто даже не посмел его забрать, - твердо говорит Ирина.

***

«КП-Петербург» договорилась быть на связи с Ксенией и ее группой поддержки. Наша редакция обратилась в комитет по социальной политике с просьбой предоставить для молодой матери жилье и защиту от преследования.

- Нужно обратиться в кризисный центр для женщин. Профессионалы объяснят волонтерам или самой девушке, какие у нее есть возможности, учтут все особенности ситуации, – отметили в профильном комитете Смольного. – По данным на вечер 13 декабря, в двух кризисных центрах в городе есть свободные места для размещения. Там могут не просто помочь с жильем, но и с консультацией по поводу тяжелой жизненной ситуации, в том числе помогут с документами.

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