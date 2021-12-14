Глыба льда рухнула на 10-летнего мальчика с крыши Дома с башнями в Петербурге

В администрации проверяют обстоятельства получения травмы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Каменный Петербург этой зимой природа атакует со всех сторон. Сначала жители города жаловались на сильные снегопады, потом на морозы, а сейчас и на оттепель. Именно из-за нее на крышах домов образовалась наледь и появились огромные сосульки. Только если раньше все недовольство жителей ограничивалось жалобами, то теперь петербуржцы один за другим обращаются в травмпункты.

На 14 декабря известно как минимум о троих пострадавших, одна из них - красавица-экономист, на которую рухнула огромная сосулька прямо в центре города, женщина сейчас в коме. Накануне, как стало известно "КП", глыба упала на 10-летнего мальчика. Все произошло около станции метро Петроградская.

По словам ребенка, он прогуливался возле знаменитого "Дома с башнями" Фото: Олег ЗОЛОТО

- Ребенок рассказал, что вчера гулял в Петроградском районе, когда с одного из домов на него что-то упало. По нашей информации, переломов и серьезных травм мальчик не получил - у него диагностировали ушиб в районе плеча, - рассказали "КП-Петербург" в пресс-службе администрации Петроградского района.

Мальчик указал примерное здание, с которого на него обрушилась наледь. Это оказался знаменитый доходный дом Розенштейна - "Дом с башнями", как его прозвали в народе. В нем располагается известный в городе театр имени актера Миронова.

- Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе, почему ребенок с мамой обратились в больницу только на следующий день, - отметили в пресс-службе администрации Петроградского района.

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Владельца здания просили убрать глыбы льда, но он вовремя не отреагировал. Как итог - Валентина с проломленным черепом в коме (подробнее)