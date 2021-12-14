«Если выживет, может остаться инвалидом»: Красавица-экономист на грани смерти после падения на нее сосульки в центре Петербурга

Женщина на грани жизни и смерти Фото: СОЦСЕТИ

33-летняя красавица-экономист находится на грани жизни и смерти после падения на нее сосульки в центре Петербурга. ЧП произошло в обеденное время, когда Валентина шла по набережной реки Мойки вместе со своей коллегой. Сорвавшаяся льдина попала прямо в голову женщине. Судя по кадрам с видеонаблюдения, все произошло мгновенно. От мощного удара Валентина сразу упала. Ее экстренно доставили в Мариинскую больницу. Но врачи пока не знают, выживет она или нет. О состоянии женщины "КП-Петербург" рассказал супруг пострадавшей.

"МОЖЕТ ВЫЖИТЬ, НО СТАТЬ ИНВАЛИДОМ"

- Жена шла с коллегой, они не успели отскочить, они даже не видели и не слышали, что на них что-то летит, - рассказал "КП-Петербург" муж Валентины. - Сейчас жене уже провели операцию из-за черепно-мозговой травмы, она в тяжелом состоянии. Теперь она в медикаментозной коме. Врачи сейчас борются за ее жизнь. Есть угроза того, что все закончится фатально.

Женщина шла в обеденное время по центру города, когда в нее попала сосулька Фото: СОЦСЕТИ

Врачи не дают никаких прогнозов относительно здоровья Валентины. Однако эксперты предупреждают, что даже при благоприятном исходе женщина может остаться инвалидом.

- Никто не знает, будут ли какие-то последствия при таких травмах, если человек выживет, - пояснил "КП-Петербург" нейрохирург Владимир Голубев. - Тут вероятность 50 на 50. Множество последствий может быть, поскольку это головной мозг. Тут в зависимости от того, какая зона поражена, может быть от банальной головной боли до развития эпилепсии или тяжелых неврологических нарушений по типу инсульта, когда пропадает речь или пропадает движение. Прогнозировать здесь невозможно. Человек может выжить, но когнитивно он уже не тот, что был, психика изменилась.

"СОБСТВЕННИКА ДОМА ПРОСИЛИ УБРАТЬ СОСУЛЬКИ"

Супруг Валентины намерен подать в суд на собственников дома, которые не почистили крышу. По его словам, скорее всего, они будет требовать компенсацию.

В районной администрации при этом отмечают, что собственника не раз просили очистить крышу от опасных сосулек.

Красавица в тяжелом состоянии Фото: СОЦСЕТИ

- Это коммерческое здание, собственник дома - «БТК Девелопмент», - рассказали "КП-Петербург" в администрации Адмиралтейского района. - Ранее собственник был неоднократно уведомлен администрацией о необходимости надлежащего обслуживания здания и производства работ по своевременной очистке кровли от снега и наледи. Главой администрации Адмиралтейского района Сергеем Оверчуком данная ситуация взята под личный контроль. Сейчас мы связываемся с родственниками пострадавшей, чтобы оказать им помощь.

В самой компании «БТК Девелопмент» на звонки не отвечают. Корпорацией владеет известный бизнесмен Таймураз Боллоев - основатель пивоваренной компании Балтика, вместе с ВТБ он также владеет ООО «Аэропорт Геленджик». Коммерсант известный в стране меценат.

ОФИЦИАЛЬНО

СКР уже возбудил уголовное дело и ищет виновников ЧП.

- Дело возбуждено по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека", - поясняют в ГСУ СКР по Петербургу. - Следователи устанавливают лиц, ответственных за своевременную очистку крыш. Кроме того, будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления.

Дело взяла на контроль прокуратура Петербурга.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

Сообщить о проблемах ЖКХ, независимо от того, в чьем ведении находится дом, можно на городском сайте жалоб "Наш Санкт-Петербург".

Если на вашу жалобу не среагировали и есть угроза жизни и здоровью людей, вы можете обратиться в ГСУ СКР по Петербургу:

- «Телефон доверия»: 571-00-40

- «Ребенок в опасности»: 312-08-00

- «Телефон дежурного»: 570-66-71

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