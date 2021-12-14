Недотянули с иммунитетом: Медики предупредили петербуржцев о риске пятой волны коронавируса из-за штамма «омикрон»

Примерно так - с тревогой и надежной - инфекционисты смотрят в приближающийся Новый год. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Год близится к концу – а вместе с ним и кампания по вакцинации от коронавируса. И хотя до коллективного иммунитета осталось совсем немного, медики текущую ситуацию оценивают с тревогой: на кону время очередей и сутолоки в торговых центрах, а где-то рядом бродит зловещий штамм «омикрон». Что происходит, и к чему нам готовиться – рассказывает «КП-Петербург».

В ДВУХ ШАГАХ ОТ ИДЕАЛА

В первом приближении ситуация кажется далекой от идеала. Всего в Петербурге на вторник, 14 декабря, полный цикл вакцинации завершили 2 454 585 человек. Всего же привить, напомним, нужно 4 451 025 – это 80 % взрослого населения Северной столицы, исключая тех, у кого есть медотвод. При этом те, кто отправится на прививочный пункт вот прямо сейчас, глобально картины уже не изменят, потому что самый стойкий и надежный иммунитет к COVID-19 формируется только через 42 дня после первого укола – а до Нового года осталось всего 17. Так?

Перед Новым годом в магазинах стопроцентно начнется столпотворение - а в таких условиях даже QR-код не становится надежной защитой от вируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты говорят: не совсем.

- Во-первых, то, что иммунитет достигает пиковых значений только через 42 дня после первой прививки, вовсе не означает, что эти 42 человек будет не защищен, - констатирует руководитель Городского центра медицинский профилактики Дмитрий Ченцов. – Во-вторых – темпы вакцинации у нас сейчас, в целом, остаются хорошими. Нет полной уверенности в том, что нам удастся до Нового года привить еще 400 000 человек (о такой необходимости ранее сообщает председатель комитет по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, - прим.ред.), но и совсем уж фантастическим это число не выглядит.

Другое дело, что впереди – канун новогодних праздников, и есть большая вероятность того, что народу станет просто-напросто не до вакцинации. В этом случае, уточняет Дмитрий Ченцов, основные надежды будут возложены на прививочные пункты в торговых центрах: ходишь вот ты по магазинам, увидел пункт, между делом зашел, да и привился.

- Тем не менее повышенная опасность заразиться в таких условиях, конечно, будет сохраняться, - предупреждает эксперт. – Все мы знаем: где большие скопления народа - там и вирус. Поэтому мы от всего сердца призываем людей поберечься. Где-то подумать заранее о праздничном столе и подарках, лишний раз не сходить в гости. Потому что вот сейчас лучший подарок на Новый год – это встретить его здоровым и в кругу семьи.

Новогодние каникулы медики советуют провести дома и не выходить в гости лишний раз. Фото: Олег ЗОЛОТО

Что касается коллективного иммунитета, то по официальным данным он у нас сейчас составляет 74,3 % - это если учитывать в том числе тех, кто переболел и получил свои антитела «естественным» путем. При этом, уточняет Дмитрий Ченцов, 74 % - это среднее арифметическое. Если брать тех, кто получил только первый компонент вакцины, то их будет 79,4 %. А вот если тех, кто прошел курс вакцинации полностью - то уже 70,6 %.

- Успеем ли мы недостающие проценты добраться до 31 декабря, пока сказать трудно, - констатирует специалист. – Но в любом случае, даже если это нам не удастся, ничего критичного и непоправимого не произойдет.. Мы просто доберем их в следующем году, это не страшно.

НЮАНС ПО ИМЕНИ «ОМИКРОН»

Инфекционисты, впрочем, советуют не забывать об одном маленьком неприятном нюансе. Нюанс этот зовется «штамм «омикрон», и чего от него ждать – пока никто не знает.

- Сведения сейчас очень противоречивые, - объяснил «КП-Петербург» профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач России Алексей Яковлев. – Сначала заявлялось, что этот штамм не так опасен. Теперь из ЮАР, где его впервые выявили, поступают крайне тревожные сведения о возросшей избыточной смертности.

Кампания по вакцинации в Петербурге движется уверенными темпами, но пока что до идеала не дотягивает. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Россию, уточняет Алексей Яковлев, «омикрон» пришел уже в ноябре – такие выводы инфекционисты сделали потому, что он подтвердился у одного из граждан нашей страны, который как раз в тот момент находился в Южной Корее. Пока в России «омикрон» не проявил себя ни всплеском заражений, ни всплеском смертности. Тем не менее, медик также подчеркивает: если новый штамм начнет распространяться во время предновогодней суеты, эпидемическая ситуация может измениться очень существенно.

- Кампания по вакцинации в Петербурге, хоть и медленно, но шла. - констатирует Алексей Яковлев. – Как именно будут работать отечественные вакцины против этого нового штамма, пока не известно. Если бы не «омикрон», можно было бы спрогнозировать, что в начале-середине января существенного подъема заболеваемости не будет – об этом, в частности, говорит то, что COVID-19 начали «теснить» грипп и другие ОРВИ, чего не было в 2020 году. А вот что будет сейчас – никто не знает. Нельзя исключать, что после Нового года с распространением «омикрона» к нам придет пятая волна эпидемии, а нагрузка на инфекционные стационары снова вырастет.

По словам специалистов, штамм «омикрон» появился в России уже в ноябре этого года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отметил Алексей Яковлев также и то, что народ у нас явно расслабился: вы и сами можете в этом убедиться, если попробуете посчитать в ТЦ или в транспорте, сколько людей носят маски (или респираторы – мы как-то уже рассказывали о том, что они гораздо практичнее и эффективнее), а сколько – нет. Поэтому грядущий Новый год хочешь не хочешь, а придется встречать с опаской: кто знает, не заготовил ли Дедушка Мороз для нас в подарок пятую волну.