«Пострадавшие люди в коме»: Артист Иван Краско рассказал Владимиру Путину о плохой уборке снега и сосульках в Петербурге

Иван Краско пожаловался на неубранный снег в городе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Народный артист России Иван Краско подписал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловался на уборку снега в городе и свисающие над головами горожан сосульки, от падения которых пострадали уже четыре человека. Об обращении артиста к главе государства "КП-Петербург" рассказал директор Ивана Ивановича.

- Иван Иванович обратился к президенту, потому что вынужден находиться дома, - пояснил директор Краско Вячеслав Смородинов. - Кругом не убрано, а в таком возрасте риск поскользнуться и упасть большой. Кругом горы снега. Тротуары не убраны. Отвратительная уборка.

Иван Краско рассказал, что пожилые не могут выйти из дома Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В письме за подписью Краско говорится, что пожилые люди из-за плохой уборки снега не могут выйти из дома.

- Горожане, особенно пожилые люди, оказались в буквальном смысле заложниками в своих квартирах, - говорится в обращении. - Я очень хорошо понимаю их беды: для пожилого человека поход в магазин или аптеку неразрешимая задача, опасное приключение. Следствие таких приключений: падения, травмы, больница.

Краско пожаловался на сосульки в городе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В письме также рассказывается о четырех случаях падения сосулек на горожан. Одна из них - красавица-экономист Валентина сейчас находится в коме, ей проломило череп. Пострадал от сосулек также 10-летний мальчик в Петроградском районе.

В разговоре с "КП-Петербург" Иван Краско подтвердил, что подписывал такой документ.

- Мне зачитали это обращение, я с ним согласился и поставил подпись, - пояснил Краско. - Потому что ситуация невыносимая. Я вышел на улицу со своим сыном и буквально повис на нем: гололедица, снег, тротуары не убраны. Ходить невозможно.

Девушка в коме после падения сосулек Фото: СОЦСЕТИ

Дошло ли письмо до президента - неизвестно.

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