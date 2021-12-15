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Общество15 декабря 2021 10:46

«Пострадавшие люди в коме»: Артист Иван Краско рассказал Владимиру Путину о плохой уборке снега и сосульках в Петербурге

Актер пожаловался президенту, что пожилые люди не могут выйти из дома из-за снежного коллапса в городе
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
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Иван Краско пожаловался на неубранный снег в городе

Иван Краско пожаловался на неубранный снег в городе

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Народный артист России Иван Краско подписал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловался на уборку снега в городе и свисающие над головами горожан сосульки, от падения которых пострадали уже четыре человека. Об обращении артиста к главе государства "КП-Петербург" рассказал директор Ивана Ивановича.

- Иван Иванович обратился к президенту, потому что вынужден находиться дома, - пояснил директор Краско Вячеслав Смородинов. - Кругом не убрано, а в таком возрасте риск поскользнуться и упасть большой. Кругом горы снега. Тротуары не убраны. Отвратительная уборка.

Иван Краско рассказал, что пожилые не могут выйти из дома

Иван Краско рассказал, что пожилые не могут выйти из дома

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В письме за подписью Краско говорится, что пожилые люди из-за плохой уборки снега не могут выйти из дома.

- Горожане, особенно пожилые люди, оказались в буквальном смысле заложниками в своих квартирах, - говорится в обращении. - Я очень хорошо понимаю их беды: для пожилого человека поход в магазин или аптеку неразрешимая задача, опасное приключение. Следствие таких приключений: падения, травмы, больница.

Краско пожаловался на сосульки в городе

Краско пожаловался на сосульки в городе

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В письме также рассказывается о четырех случаях падения сосулек на горожан. Одна из них - красавица-экономист Валентина сейчас находится в коме, ей проломило череп. Пострадал от сосулек также 10-летний мальчик в Петроградском районе.

В разговоре с "КП-Петербург" Иван Краско подтвердил, что подписывал такой документ.

- Мне зачитали это обращение, я с ним согласился и поставил подпись, - пояснил Краско. - Потому что ситуация невыносимая. Я вышел на улицу со своим сыном и буквально повис на нем: гололедица, снег, тротуары не убраны. Ходить невозможно.

Девушка в коме после падения сосулек

Девушка в коме после падения сосулек

Фото: СОЦСЕТИ

Дошло ли письмо до президента - неизвестно.

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