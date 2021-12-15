Автомобиль влетел в двух пешеходов на «зебре» на Невском проспекте в Петербурге

В центре Петербурга неадекватный водитель влетел в двух пешеходов на "зебре". Фото: СОЦСЕТИ

Водитель «Фольксвагена» влетел в двух пешеходов на «зебре» на Невском проспекте в Петербурге. Все произошло около 22:35 у перекрестка с Большой Конюшенной улицей. Судя по записям с камер видеонаблюдения, автомобиль промчался на красный сигнал светофора. Пешеходы начали спокойно переходить улицу, как вдруг в двух человек на скорости врезается иномарка. К сожалению, ДТП оказалось смертельным.

Водитель промчался на красный сигнал светофора и даже не затормозил. Фото: vk.com/dorinspb

- В результате аварии один пешеход погиб на месте, второй находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики, - передает «Дорожный инспектор» со ссылкой на источники в ГИБДД.

Страшные фотографии с места ДТП появились в соцсетях. Один из очевидцев, Анастасия, рассказала «КП-Петербург» что водитель был в неадекватном состоянии. Сейчас его личность устанавливают сотрудники полиции.

Первые кадры после ДТП. Водителя заковали в наручники, он кричал на весь Невский. Фото: предоставлено "КП""

- Стоял и орал что-то в наручниках. По состоянию на пьяного не похож. Полиция приехала очень быстро. Его держали у багажника, не общались. Он просто стоял и орал. Парень один был живой на тот момент, «скорая» забрала, - рассказывает Анастасия.

По данным «Дорожного инспектора», водителем оказался уроженец Армении. В салоне у него нашли бутылки из-под алкоголя. «КП-Петербург» ждет официальную информацию от ГУ МВД.