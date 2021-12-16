Полиция завела уголовное дело после смертельного ДТП на Невском проспекте

Полиция завела дело после смертельного ДТП на Невском проспекте. Фото: кадр с видео / vk.com/spb_today

Полиция возбудила уголовное дело после смертельной аварии на Невском проспекте, жертвой которой стала молодая женщина. Ее и мужчину, снес на переходе белый «Фольксваген», за рулем которого сидел пьяный водитель.

- 15 декабря 2021 года около 22 часов 30 минут у дома 20 по Невскому проспекту 43-летний водитель с признаками опьянения, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух пешеходов с последующим наездом на опору освещения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД.

По словам очевидцев, машина неслась с превышением скорости, а пострадавших откинуло на несколько метров. 23-летняя девушка погибла на месте, а 26-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.

Водитель проходить тест на опьянение отказался. Он задержан. Ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.