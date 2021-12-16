Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 декабря 2021 5:00

Полиция завела уголовное дело после смертельного ДТП на Невском проспекте

Вечером 15 декабря пьяный водитель влетел в пешеходов на переходе
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полиция завела дело после смертельного ДТП на Невском проспекте. Фото: кадр с видео / vk.com/spb_today

Полиция завела дело после смертельного ДТП на Невском проспекте. Фото: кадр с видео / vk.com/spb_today

Полиция возбудила уголовное дело после смертельной аварии на Невском проспекте, жертвой которой стала молодая женщина. Ее и мужчину, снес на переходе белый «Фольксваген», за рулем которого сидел пьяный водитель.

- 15 декабря 2021 года около 22 часов 30 минут у дома 20 по Невскому проспекту 43-летний водитель с признаками опьянения, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух пешеходов с последующим наездом на опору освещения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД.

По словам очевидцев, машина неслась с превышением скорости, а пострадавших откинуло на несколько метров. 23-летняя девушка погибла на месте, а 26-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.

Водитель проходить тест на опьянение отказался. Он задержан. Ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.