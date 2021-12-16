Закрытый завод «Форд» во Всеволожске купила корейская компания

Завод "Форд" во Всеволожске продан корейскому производителю автокомпонентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Ленобласти объявило о продаже завода «Форд» во Всеволожске, который последние два года стоял закрытым. Покупателем выступила корейская компания Sungwoo Hitech Rus (ООО «СВ РУС»). Она – партнер корейской Hyundai и будет производить компоненты для автомобильных сидений.

- Инвестпроект предполагает производство комплектующих для автомобилей Hyundai и Kia. Объем инвестиций составит 6,8 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест - 520. Старт производства - 2023 год, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, что завод «Форд» во Всеволожском районе Ленинградской области был открыт летом 2002 года и стал первой площадкой полного цикла иностранного автопроизводителя в России.

Ежегодно здесь выпускали десятки тысяч седанов, хэтчбеков и универсалов моделей «Фокус» и «Мондео». Через девять лет после запуска, в 2011 году, была преодолена планка в 700 тысяч выпущенных автомобилей.

Однако весной 2019 года «Форд» принял решение уйти из России, оставив лишь коммерческие модели. Два из трех заводов, включая всеволожский, были закрыты. С этого момента площадка в Ленобласти была законсервирована, а все работники – более тысячи человек – уволены.

Власти Ленобласти неоднократно пытались найти покупателя на завод, однако собственник, по мнению чиновников, хотел слишком много. Теперь бывшее американское производство перейдет в собственность корейской компании.

Напомним, что «Хендэ Мотор Рус» имеет завод полного цикла в Курортном районе Петербурга, рядом с которым строится моторное производство. Кроме того, компания выкупила бывший завод «Дженерал Моторс» в Шушарах. «СВ РУС» будет производить компоненты для этих площадок.

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