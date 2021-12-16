Где купить живую елку в Санкт-Петербурге в 2021 году: адреса елочных базаров

Где купить живую елку в Петербурге в 2021 году Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый год - время чудес и волшебства. И какой же праздник без главной красавицы - ели. Прекрасно дома смотрится искусственная елка - стоит бесконечно, не осыпается. Зато настоящее, живое дерево подарит непередаваемое настроение праздника, наполняя все вокруг своим лесным ароматом. Рассказываем, где купить живую елку в Санкт-Петербурге в 2021 году. Публикуем адреса елочных базаров.

АДРЕСА ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ

В 2021 году в Санкт-Петербурге будут работать 82 елочных базара. Они расположатся почти во всех районах города. Купить живую ель или просто веточки можно будет с 20 по 31 декабря.

Адмиралтейский район

- Старо-Петергофский проспект, участок 20 (северо-западнее дома 50, литера А)

- набережная канала Грибоедова, участок 7 (на пересечении с Садовой улицей)

- Старо-Петергофский проспект, участок 19 (северо-западнее дома 50, литера А)

- площадь Тургенева, участок 7 (западнее дома 91, литера А по Садовой улице)

Василеостровский район

- Новосмоленская набережная, участок 81 (у дома 1, литера А)

- улица Нахимова, участок 27 (у дома 1, литера А)

- улица Кораблестроителей, участок 159 (у дома 21, корпус 1, литера А)

- улица Кораблестроителей, участок 163 (юго-восточнее дома 46, корпус 1, литера В)

Выборгский район

- 2-й Муринский проспект, участок 56 (северо-западнее пересечения с Институтским проспектом)

- проспект Тореза, дом 2

- проспект Художников, участок 109 (юго-западнее пересечения с проспектом Луначарского)

- проспект Луначарского, участок 83 (юго-западнее пересечения с улицей Есенина)

- улица Хошимина, участок 18 (северо-западнее дома 13, корпус 1, литера А)

- улица Сикейроса, участок 17 (северо-восточнее пересечения с улицей Есенина)

Калининский район

- улица Демьяна Бедного, (западнее дома 84, корпус 1, литера А по проспекту Луначарского)

- проспект Просвещения, участок 105 (северо-восточнее дома 86, корпус 1, литера А по проспекту Просвещения)

- Бестужевская улица, (угол Бестужевской улицы и улицы Замшина)

- Замшина улица, (севернее дом 27, корпус 1, литера А по Замшина улице)

- Гражданский проспект, участок 6 (западнее дома 121/100, литера А по Гражданскому пр.)

- улица Ольги Форш, (юго-западнее дома 15, корпус 1, литера А по улице Ольги Форш)

Кировский район

- Автовская улица, участок 129 (у дома 3)

- Краснопутиловская улица, участок 117 (у дома 29)

- проспект Ветеранов, дом 78 (угол проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна)

- проспект Ветеранов, у дома 101

- перекресток проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова, возле дома 53

Колпинский район

- п. Понтонный, улица Судостроителей, участок 1 (у дома 35, по Южной улице)

- п. Понтонный, Заводская улица, напротив дома 18, литера А (у ж-д. платформы)

- г. Колпино, бульвар Трудящихся, у дома 35

Красногвардейский район

- Пискаревский проспект, дом 39, литера А (Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, участок 69 (северо-восточнее дома 39, литера А по Пискаревскому проспекту)

- проспект Энергетиков, участок 1 (северо-восточнее дома 70, корпус 1, литера А по проспекту Энергетиков)

- проспект Металлистов, участок 1 (юго-западнее дома 19/30, литера А по проспекту Металлистов)

- улица Стахановцев, участок 1 (западнее дома 10, корпус 3, литера А по улице Стахановцев)

- проспект Наставников, дом 21, литера А (проспект Наставников, участок 64 (юго-западнее дома 21, литера А по проспекту Наставников))

- проспект Косыгина, участок 87 (северо-западнее дома 17, корпус 1, литера А по проспекту Косыгина)

- шоссе Революции, участок 119, севернее дома 33, корпус 1, литера А по шоссе Революции

- Среднеохтинский проспект, участок 35(восточнее дома 51/13 по Среднеохтинскому проспекту)

- проспект Металлистов, участок 1 (восточнее дома 17, литера А по шоссе Революции) - Среднеохтинский проспект, участок 1 (южнее дома 23, литера А по Среднеохтинскому проспекту)

- проспект Ударников, участок 1 (северо-восточнее дома 30/23, литера А по Индустриальному проспекту)

- проспект Энтузиастов, уч. 1 (северо-западнее дома 45, корпус 1, литера А по проспекту Энтузиастов)

Красносельский район

- проспект Ветеранов, участок 38 (торговое место у дома 140)

- улица Адмирала Трибуца, участок 15 (северо-восточнее улицы Адмирала Трибуца и Адмирала Коновалова)

- проспект Маршала Жукова, участок 22 (напротив д. 35)

- улица Маршала Захарова, участок 35 (у дома 31)

- город Красное село, проспект Ленина, участок 89 (юго-восточнее дома 85, литера Д)

- улица Политрука (улица Политрука Пасечника, дом 5, корпус 1)

- город Красное Село, Театральная улица, участок 5 (севернее дома 6, литера А)

- город Красное Село, проспект Ленина, участок 88 (восточнее дома 22, литера А по улице Освобождения)

Кронштадтский район

- город Кронштадт, улица Карла Маркса, участок 3 (юго-западнее дома 12, литера А)

Московский район

- Варшавская улица, участок 176 (у дома 94, литера А)

- улица Ленсовета, участок 174 (у дома 56, литера А)

- улица Орджоникидзе, участок 148 (у дома 15, литера А)

- Варшавская улица, участок 181 (у дома 29, корпус 1, литера А)

- Новоизмайловский проспект, участок 148 (у дома 42, корпус 1)

- проспект Космонавтов, участок 168 (напротив дома 9, корпус 1, литера А по Звездной улице)

- Алтайская улица, участок 114 (у дома 18/19, литера А)

- Бассейная улица, участок 182 (у дома 65 по Бассейной улице)

- улица Ленсовета, участок 175 (напротив дома 9/24, литера А)

- Краснопутиловская улица, участок 119 (северо-восточнее дома 96, литера А)

- Пулковское шоссе, участок 130 (у дома 13, корпус 1)

- Пулковское шоссе, участок 129 (у дома 3, литера А)

- Краснопутиловская улица, участок 133 (южнее дома 66, корпус 2, литера)

- Пулковская улица, участок 124 (северо-западнее дома 2, корпус 1, литера А)

- проспект Юрия Гагарина, участок 175 (западнее дома 20, корпус 7, литера А)

Невский район

- улица Крыленко, участок 33 (западнее дома 21, корпус 1, литера С)

- Искровский проспект, участок 20 (западнее дома 14)

- улица Седова, участок 17 (восточнее дома 99, корпус 1, литера А)

- проспект Солидарности, участок 26 (северо-восточнее дома 11, корпус 1, литера А)

Петроградский район

- Пионерская улица, дом 2 (угол Большой Пушкарской улицы)

Приморский район

- улица Щербакова, участок 5 (западнее дома 11, литера А)

- проспект Сизова (пересечение с проспектом Королева)

- проспект Сизова, участок 8 (юго-западнее пересечения с проспектом Королева)

- Вербная улица, дом 19

- Вербная улица, участок 8 (южнее дома 20/2, литера А)

- Вербная улица, участок 2 (юго-западнее пересечения с Новоколомяжским проспектом)

- Серебристый бульвар, у дома 20

- улица Уточкина, дом 3, корпус 1

- проспект Королева, участок 28 (севернее дома 46, корпус 2, литера А)

Пушкинский район

-посёлок Шушары, территория Славянка, Ростовская улица, участок 6 (у дома 17/4 на перекрестке с улицей Туровской)

Фрунзенский район

- Софийская улица, участок 221, (северо-западнее дома 28, литера А по Софийской улицы)

- Будапештская улица, уч. 288, (севернее д. 49, лит. Б по Будапештской ул.)

- Фарфоровский пост, участок 6 (у дома 56)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где бесплатно срубить елку к Новому году 2022 в Ленинградской области: Адреса лесничеств

С 1 декабря 2021 года жители Петербурга и области могут не купить, а самостоятельно заготовить новогоднюю ель. Рассказываем, где бесплатно срубить елку к Новому году 2022 в Ленинградской области (подробности)