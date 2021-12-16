Где купить живую елку в Санкт-Петербурге в 2021 году: адреса елочных базаров

Где купить живую елку в Петербурге в 2021 году
Фото: Олег ЗОЛОТО
Новый год - время чудес и волшебства. И какой же праздник без главной красавицы - ели. Прекрасно дома смотрится искусственная елка - стоит бесконечно, не осыпается. Зато настоящее, живое дерево подарит непередаваемое настроение праздника, наполняя все вокруг своим лесным ароматом. Рассказываем, где купить живую елку в Санкт-Петербурге в 2021 году. Публикуем адреса елочных базаров.
АДРЕСА ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ
В 2021 году в Санкт-Петербурге будут работать 82 елочных базара. Они расположатся почти во всех районах города. Купить живую ель или просто веточки можно будет с 20 по 31 декабря.
Адмиралтейский район
- Старо-Петергофский проспект, участок 20 (северо-западнее дома 50, литера А)
- набережная канала Грибоедова, участок 7 (на пересечении с Садовой улицей)
- Старо-Петергофский проспект, участок 19 (северо-западнее дома 50, литера А)
- площадь Тургенева, участок 7 (западнее дома 91, литера А по Садовой улице)
Василеостровский район
- Новосмоленская набережная, участок 81 (у дома 1, литера А)
- улица Нахимова, участок 27 (у дома 1, литера А)
- улица Кораблестроителей, участок 159 (у дома 21, корпус 1, литера А)
- улица Кораблестроителей, участок 163 (юго-восточнее дома 46, корпус 1, литера В)
Выборгский район
- 2-й Муринский проспект, участок 56 (северо-западнее пересечения с Институтским проспектом)
- проспект Тореза, дом 2
- проспект Художников, участок 109 (юго-западнее пересечения с проспектом Луначарского)
- проспект Луначарского, участок 83 (юго-западнее пересечения с улицей Есенина)
- улица Хошимина, участок 18 (северо-западнее дома 13, корпус 1, литера А)
- улица Сикейроса, участок 17 (северо-восточнее пересечения с улицей Есенина)
Калининский район
- улица Демьяна Бедного, (западнее дома 84, корпус 1, литера А по проспекту Луначарского)
- проспект Просвещения, участок 105 (северо-восточнее дома 86, корпус 1, литера А по проспекту Просвещения)
- Бестужевская улица, (угол Бестужевской улицы и улицы Замшина)
- Замшина улица, (севернее дом 27, корпус 1, литера А по Замшина улице)
- Гражданский проспект, участок 6 (западнее дома 121/100, литера А по Гражданскому пр.)
- улица Ольги Форш, (юго-западнее дома 15, корпус 1, литера А по улице Ольги Форш)
Кировский район
- Автовская улица, участок 129 (у дома 3)
- Краснопутиловская улица, участок 117 (у дома 29)
- проспект Ветеранов, дом 78 (угол проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна)
- проспект Ветеранов, у дома 101
- перекресток проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова, возле дома 53
Колпинский район
- п. Понтонный, улица Судостроителей, участок 1 (у дома 35, по Южной улице)
- п. Понтонный, Заводская улица, напротив дома 18, литера А (у ж-д. платформы)
- г. Колпино, бульвар Трудящихся, у дома 35
Красногвардейский район
- Пискаревский проспект, дом 39, литера А (Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, участок 69 (северо-восточнее дома 39, литера А по Пискаревскому проспекту)
- проспект Энергетиков, участок 1 (северо-восточнее дома 70, корпус 1, литера А по проспекту Энергетиков)
- проспект Металлистов, участок 1 (юго-западнее дома 19/30, литера А по проспекту Металлистов)
- улица Стахановцев, участок 1 (западнее дома 10, корпус 3, литера А по улице Стахановцев)
- проспект Наставников, дом 21, литера А (проспект Наставников, участок 64 (юго-западнее дома 21, литера А по проспекту Наставников))
- проспект Косыгина, участок 87 (северо-западнее дома 17, корпус 1, литера А по проспекту Косыгина)
- шоссе Революции, участок 119, севернее дома 33, корпус 1, литера А по шоссе Революции
- Среднеохтинский проспект, участок 35(восточнее дома 51/13 по Среднеохтинскому проспекту)
- проспект Металлистов, участок 1 (восточнее дома 17, литера А по шоссе Революции) - Среднеохтинский проспект, участок 1 (южнее дома 23, литера А по Среднеохтинскому проспекту)
- проспект Ударников, участок 1 (северо-восточнее дома 30/23, литера А по Индустриальному проспекту)
- проспект Энтузиастов, уч. 1 (северо-западнее дома 45, корпус 1, литера А по проспекту Энтузиастов)
Красносельский район
- проспект Ветеранов, участок 38 (торговое место у дома 140)
- улица Адмирала Трибуца, участок 15 (северо-восточнее улицы Адмирала Трибуца и Адмирала Коновалова)
- проспект Маршала Жукова, участок 22 (напротив д. 35)
- улица Маршала Захарова, участок 35 (у дома 31)
- город Красное село, проспект Ленина, участок 89 (юго-восточнее дома 85, литера Д)
- улица Политрука (улица Политрука Пасечника, дом 5, корпус 1)
- город Красное Село, Театральная улица, участок 5 (севернее дома 6, литера А)
- город Красное Село, проспект Ленина, участок 88 (восточнее дома 22, литера А по улице Освобождения)
Кронштадтский район
- город Кронштадт, улица Карла Маркса, участок 3 (юго-западнее дома 12, литера А)
Московский район
- Варшавская улица, участок 176 (у дома 94, литера А)
- улица Ленсовета, участок 174 (у дома 56, литера А)
- улица Орджоникидзе, участок 148 (у дома 15, литера А)
- Варшавская улица, участок 181 (у дома 29, корпус 1, литера А)
- Новоизмайловский проспект, участок 148 (у дома 42, корпус 1)
- проспект Космонавтов, участок 168 (напротив дома 9, корпус 1, литера А по Звездной улице)
- Алтайская улица, участок 114 (у дома 18/19, литера А)
- Бассейная улица, участок 182 (у дома 65 по Бассейной улице)
- улица Ленсовета, участок 175 (напротив дома 9/24, литера А)
- Краснопутиловская улица, участок 119 (северо-восточнее дома 96, литера А)
- Пулковское шоссе, участок 130 (у дома 13, корпус 1)
- Пулковское шоссе, участок 129 (у дома 3, литера А)
- Краснопутиловская улица, участок 133 (южнее дома 66, корпус 2, литера)
- Пулковская улица, участок 124 (северо-западнее дома 2, корпус 1, литера А)
- проспект Юрия Гагарина, участок 175 (западнее дома 20, корпус 7, литера А)
Невский район
- улица Крыленко, участок 33 (западнее дома 21, корпус 1, литера С)
- Искровский проспект, участок 20 (западнее дома 14)
- улица Седова, участок 17 (восточнее дома 99, корпус 1, литера А)
- проспект Солидарности, участок 26 (северо-восточнее дома 11, корпус 1, литера А)
Петроградский район
- Пионерская улица, дом 2 (угол Большой Пушкарской улицы)
Приморский район
- улица Щербакова, участок 5 (западнее дома 11, литера А)
- проспект Сизова (пересечение с проспектом Королева)
- проспект Сизова, участок 8 (юго-западнее пересечения с проспектом Королева)
- Вербная улица, дом 19
- Вербная улица, участок 8 (южнее дома 20/2, литера А)
- Вербная улица, участок 2 (юго-западнее пересечения с Новоколомяжским проспектом)
- Серебристый бульвар, у дома 20
- улица Уточкина, дом 3, корпус 1
- проспект Королева, участок 28 (севернее дома 46, корпус 2, литера А)
Пушкинский район
-посёлок Шушары, территория Славянка, Ростовская улица, участок 6 (у дома 17/4 на перекрестке с улицей Туровской)
Фрунзенский район
- Софийская улица, участок 221, (северо-западнее дома 28, литера А по Софийской улицы)
- Будапештская улица, уч. 288, (севернее д. 49, лит. Б по Будапештской ул.)
- Фарфоровский пост, участок 6 (у дома 56)
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