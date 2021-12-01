Где бесплатно срубить елку к Новому году 2022 в Ленинградской области: Адреса лесничеств

Где достать бесплатную ёлку в Ленобласти в 2021 году Фото: Полина ШАНДРАК

Новый год уже приближается. Многие ставят дома настоящую елку, чтобы ощущать ее сказочный аромат. Но ель можно не только купить, но еще и самостоятельно срубить. Бесплатно получить новогоднее дерево можно в лесничестве Ленобласти с 1 декабря 2021 года по 10 января 2022 года. Рассказываем, где бесплатно срубить елку к Новому году 2022 в Ленинградской области. Публикуем адреса лесничеств.

КАК БЕСПЛАТНО СРУБИТЬ ЕЛКУ

Для того, чтобы забрать новогоднюю красавицу домой, сначала надо выбрать лесничество. Перед отправлением заполнить два экземпляра договора купли-продаже по нулевой ставке. Скачать их можно по ссылке. Также в лесничестве потребуется паспорт для заключения договора.

Также, выбрав лесничество, следует сначала позвонить туда, чтобы уточнить дни и часы работы, а также по какому адресу будет проходить оформление документов.

Важно, что на одного человека может быть оформлен договор только на одну ель высотой до 3 метров. И рубить дерево можно только на том участке, который определен в документах. Также, когда будете везти елочку домой, то важно иметь на руках документы на нее.

АДРЕСА ЛЕСНИЧЕСТВ

Бокситогорское лесничество - Бокситогорск, пер. Октябрьский, д. 11, телефон: 8-813-66-24-098;

Волосовское лесничество - г. Волосово, Терпилицкое шоссе, 1-й км, телефон: 8-813-73-24-223;

Волховское лесничество - г. Волхов, ул. Вокзальная, д., телефон: 8 8-813-63-23-958;

Всеволожское лесничество - Всеволожский район, п. Токсово, ул. Гагарина, д. 22, телефн: 616-25-87;

Гатчинское лесничество - г. Гатчина, Красносельское шоссе, д. 6, телефон: 8-813-71-939-21, 8-813-71-32-718;

Кингисеппское лесничество - Кингисепп, ул. Дорожников, д. 37, телефон: 8-813-75-25-331, 8-813-75-40-170;

Киришское лесничество - г. Кириши, устье Черной речки; п. Будогощь, ул. Советская, д. 50, телефон: 8-813-68-72-077;

Кировское лесничество - г. Кировск, ул. Кирова, д. 41, телефон: 8-813-62-22-449;

Лодейнопольское лесничество - г. Лодейное Поле, ул. Железнодорожная, д. 11, телефон: 8-813-64-212-44;

Ломоносовское лесничество - г. Ломоносов, ул. Черникова, д. 20А, телефон: 423-03-37, 423-06-20;

Лужское лесничество - г. Луга, пер. Петергофский, д. 9а, телефон: 8-813-72-20-601;

Любанское лесничество - Тосненский район, г. Любань, Селецкое шоссе, д. 16, телефон: 8-813-61-71-631;

Подпорожское лесничество - г. Подпорожье, ул. Исакова, д. 19, телефон: 8-813-65-219-34, 8-813-65-228-52;

Приозерское лесничество - Приозерский район, п. Сосново, ул. Академическая, д. 7, телефон 8-813-79-616-98, 8-921-568-50-89, 8-813-79-616-07

Рощинское лесничество - Выборгский район, п. Рощино, ул. Круговая, д. 10, телефон: 8-813-78-64-475;

Северо – Западное лесничество - г. Выборг, ул. Песочная, д. 1-а, телефон: 8-921-306-16-42, 8-813-78-519-27;

Сланцевское лесничество - г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.21а, телефон: 8-813-74-362-88, 8-813-74-363-11;

Тихвинское лесничество - г. Тихвин, ул. Социалистическая, д. 10, телефон: 8-813-67-51-371;

Учебно-опытное лесничество - г.п. Ульяновка, Московское шоссе, телефон: 8-921-768-78-20.

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